https://sputnikarabic.ae/20220906/غوغل-كروم-يدعو-إلى-تثبيت-أحدث-تحديث-فورا-للحماية-من-ثغرة-أمنية-ضارة-1067361600.html
"غوغل كروم" يدعو إلى تثبيت أحدث تحديث فورا... للحماية من ثغرة أمنية ضارة
"غوغل كروم" يدعو إلى تثبيت أحدث تحديث فورا... للحماية من ثغرة أمنية ضارة
دعت شركة "غوغل" الأمريكية جميع مستخدمي متصفحها للإنترنت "غوغل كروم" لتحميل آخر تحديث لديه، من أجل حماية أنفسهم من ثغرة أمنية خطيرة يستغلها "الهاكرز" بنشاط. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T12:00+0000
2022-09-06T12:00+0000
2022-09-06T12:00+0000
مجتمع
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ووجهت "غوغل" الدعوة لمستخدمي المتصفح على أنظمة التشغيل "ويندوز" "وماك" و"لينوكس"، لتحميل وتثبيت الإصدار رقم "105.0.5195.102" على أجهزتهم.وقالت الشركة في مدونة لها بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنها علمت بالتقارير التي تفيد بوجود استغلال لـ"CVE-2022-3075"، بعدما أبلغ شخص مجهول عن المشكلة في 30 أغسطس/ آب.ولم تصدر "غوغل" الكثير من المعلومات حتى الآن حول طبيعة الخطأ، لكنها تجعل من الصعب على "الهاكرز" اكتشاف كيفية استغلال الثغرة الأمنية، قبل أن يغلق تحديثها الجديد فرصة لوقوع الهجمات.وللتأكد من استخدام أحدث إصدار من "غوغل كروم"، يجب النقر أولا على رمز النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من المتصفح، وسيؤدي ذلك للانتقال إلى "المساعدة"، بعد ذلك اختيار "بشأن غوغل كروم"، والذي سيقود إلى صفحة تبلغ ما إذا كان "كروم" محدثا على الجهاز أم لا.وأتي هذا التحديث الأخير بعد أيام فقط من إصدار متصفح "غوغل كروم" الإصدار "105" في 30 أغسطس، والذي صاحبه 24 إصلاحا أمنيا.
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مجتمع, منوعات
"غوغل كروم" يدعو إلى تثبيت أحدث تحديث فورا... للحماية من ثغرة أمنية ضارة
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دعت شركة "غوغل" الأمريكية جميع مستخدمي متصفحها للإنترنت "غوغل كروم" لتحميل آخر تحديث لديه، من أجل حماية أنفسهم من ثغرة أمنية خطيرة يستغلها "الهاكرز" بنشاط.
ووجهت "غوغل" الدعوة لمستخدمي المتصفح على أنظمة التشغيل "ويندوز" "وماك" و"لينوكس"، لتحميل وتثبيت الإصدار رقم "105.0.5195.102" على أجهزتهم.
وقالت الشركة في مدونة
لها بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنها علمت بالتقارير التي تفيد بوجود استغلال لـ"CVE-2022-3075"، بعدما أبلغ شخص مجهول عن المشكلة في 30 أغسطس/ آب.
ولم تصدر "غوغل" الكثير من المعلومات حتى الآن حول طبيعة الخطأ، لكنها تجعل من الصعب على "الهاكرز" اكتشاف كيفية استغلال الثغرة الأمنية، قبل أن يغلق تحديثها الجديد فرصة لوقوع الهجمات.
وللتأكد من استخدام أحدث إصدار من "غوغل كروم"، يجب النقر أولا على رمز النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من المتصفح، وسيؤدي ذلك للانتقال إلى "المساعدة"، بعد ذلك اختيار "بشأن غوغل كروم"، والذي سيقود إلى صفحة تبلغ ما إذا كان "كروم" محدثا على الجهاز أم لا.
وأتي هذا التحديث الأخير بعد أيام فقط من إصدار متصفح "غوغل كروم" الإصدار "105" في 30 أغسطس، والذي صاحبه 24 إصلاحا أمنيا.