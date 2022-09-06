في مهمة تدريبية مشتركة... تتبع غواصة معادية وتدميرها خلال مناورات "فوستوك 2022"
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
ينفذ الجيشان الروسي والصيني مهمة مشتركة لتدمير غواصة معادية في بحر اليابان، خلال مناورات "فوستوك 2022"، التي يشارك فيها 14 جيشا.
وفي اليوم الثاني لمناورات "فوستوك 2022"، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مضادة للغواصات طراز "إيل - 38" و"إيل - 38 إن" تابعة لأسطول المحيط الهادئ، قامت بنشر الألغام من الجو في منطقة مائية يوجه بها عدو افتراضي خلال المناورات، التي يشارك فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف وحدة من الأسلحة التي تشمل 60 سفينة حربية و140 طائرة.
6 يونيو 2021, 09:54 GMT
وتشمل التدريبات البحرية الصينية الروسية المشتركة مهام متعددة أبرزها مكافحة السفن المعادية في بحر اليابان والتصدي لهجوم من غواصة معادية وتدميرها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
10 أكتوبر 2021, 12:32 GMT
وتمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم ويأتي الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينما تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 605 وحدات بحرية، وفقا لإحصائيات عام 2022.
وتقام مناورات "فوستوك 2022" (الشرق 2022)، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول الجاري في روسيا بمشاركة 14 جيشا أبرزها جيوش روسيا والصين والهند، التي تحتل الترتيب رقم 2 و3 و4 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
© Sputnikالجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
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