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https://sputnikarabic.ae/20220906/في-مهمة-تدريبية-مشتركة-تتبع-غواصة-معادية-وتدميرها-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067379384.html
في مهمة تدريبية مشتركة... تتبع غواصة معادية وتدميرها خلال مناورات "فوستوك 2022"
في مهمة تدريبية مشتركة... تتبع غواصة معادية وتدميرها خلال مناورات "فوستوك 2022"
ينفذ الجيشان الروسي والصيني مهمة مشتركة لتدمير غواصة معادية في بحر اليابان، خلال مناورات "فوستوك 2022"، التي يشارك فيها 14 جيشا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T16:35+0000
2022-09-06T16:35+0000
رصد عسكري
الصين
روسيا
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وفي اليوم الثاني لمناورات "فوستوك 2022"، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مضادة للغواصات طراز "إيل - 38" و"إيل - 38 إن" تابعة لأسطول المحيط الهادئ، قامت بنشر الألغام من الجو في منطقة مائية يوجه بها عدو افتراضي خلال المناورات، التي يشارك فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف وحدة من الأسلحة التي تشمل 60 سفينة حربية و140 طائرة.وتشمل التدريبات البحرية الصينية الروسية المشتركة مهام متعددة أبرزها مكافحة السفن المعادية في بحر اليابان والتصدي لهجوم من غواصة معادية وتدميرها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وتمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم ويأتي الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينما تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 605 وحدات بحرية، وفقا لإحصائيات عام 2022.وتقام مناورات "فوستوك 2022" (الشرق 2022)، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول الجاري في روسيا بمشاركة 14 جيشا أبرزها جيوش روسيا والصين والهند، التي تحتل الترتيب رقم 2 و3 و4 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20210606/أخطر-3-صواريخ-مضادة-للسفن-في-العالم-1049173388.html
https://sputnikarabic.ae/20211010/military-submarines-1050386741.html
https://sputnikarabic.ae/20220906/صاروخ--كاليبر-يصيب-هدفا-بحريا-على-مسافة-300-كيلومتر-خلال-تدريبات-فوستوك-2022-1067355612.html
https://sputnikarabic.ae/20220906/مناورات-عسكرية-لأسطول-المحيط-الهادئ-فوستوك-2022-في-خليج-بطرس-الأكبر-1067350119.html
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رصد عسكري, الصين, روسيا
رصد عسكري, الصين, روسيا

في مهمة تدريبية مشتركة... تتبع غواصة معادية وتدميرها خلال مناورات "فوستوك 2022"

16:35 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevبحارة المدمرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" يشاركون في التدريبات العسكرية "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
بحارة المدمرة المضادة للغواصات مارشال شابوشنيكوف يشاركون في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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ينفذ الجيشان الروسي والصيني مهمة مشتركة لتدمير غواصة معادية في بحر اليابان، خلال مناورات "فوستوك 2022"، التي يشارك فيها 14 جيشا.
وفي اليوم الثاني لمناورات "فوستوك 2022"، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مضادة للغواصات طراز "إيل - 38" و"إيل - 38 إن" تابعة لأسطول المحيط الهادئ، قامت بنشر الألغام من الجو في منطقة مائية يوجه بها عدو افتراضي خلال المناورات، التي يشارك فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف وحدة من الأسلحة التي تشمل 60 سفينة حربية و140 طائرة.
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أخطر 3 صواريخ مضادة للسفن في العالم
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وتشمل التدريبات البحرية الصينية الروسية المشتركة مهام متعددة أبرزها مكافحة السفن المعادية في بحر اليابان والتصدي لهجوم من غواصة معادية وتدميرها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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وتمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم ويأتي الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"
09:54 GMT
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينما تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 605 وحدات بحرية، وفقا لإحصائيات عام 2022.
بحارة مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات يشاركون في التدريبات العسكرية `` فوستوك -2022 '' في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر
09:41 GMT
وتقام مناورات "فوستوك 2022" (الشرق 2022)، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول الجاري في روسيا بمشاركة 14 جيشا أبرزها جيوش روسيا والصين والهند، التي تحتل الترتيب رقم 2 و3 و4 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
© Sputnikالجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
الجيوش المشاركة في مناورات فوستوك 2022 وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
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