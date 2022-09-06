https://sputnikarabic.ae/20220906/صاروخ--كاليبر-يصيب-هدفا-بحريا-على-مسافة-300-كيلومتر-خلال-تدريبات-فوستوك-2022-1067355612.html
صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"
صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية المدوية "غريمياشي" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كجزء من مناورات "فوستوك 2022"، أصابت... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:54+0000
2022-09-06T09:54+0000
2022-09-06T10:00+0000
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "ظروف إطلاق الصاروخ كانت معقدة، حيث تم إطلاق الصاروخ بتلك الظروف لأول مرة".وأطلقت كورفيت "غريمياشي" أثناء مناورات "فوستوك 2022" صاروخ "كاليبر" على هدف بحري يقع في بحر أوخوتسك، وهو سفينة معادية وهمية".تقام تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية "فوستوك 2022"، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 سبتمبر/أيلول، لممارسة الأعمال الدفاعية والهجومية في تسعة حقول تدريب: بوردوني، وغورياتشي كليوتشي، وكنياز فولكونسكي، ولاغونوي، وسيرغيفسكي، وتيلمبا، وأوسبينوفسكي وآخرين أيضًا. كما هو الحال في المناطق المائية والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، يشارك في تدريبات فوستوك 2022 أكثر من 50 ألفا من الأفراد العسكريين وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
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روسيا
صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"
09:54 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية المدوية "غريمياشي" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كجزء من مناورات "فوستوك 2022"، أصابت هدفا بحريا على مسافة 300 كلم بصاروخ من طراز "كاليبر".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "ظروف إطلاق الصاروخ كانت معقدة، حيث تم إطلاق الصاروخ بتلك الظروف لأول مرة".
وأطلقت كورفيت "غريمياشي" أثناء مناورات "فوستوك 2022"
صاروخ "كاليبر" على هدف بحري يقع في بحر أوخوتسك، وهو سفينة معادية وهمية".
تقام تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية "فوستوك 2022"
، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 سبتمبر/أيلول، لممارسة الأعمال الدفاعية والهجومية في تسعة حقول تدريب: بوردوني، وغورياتشي كليوتشي، وكنياز فولكونسكي، ولاغونوي، وسيرغيفسكي، وتيلمبا، وأوسبينوفسكي وآخرين أيضًا. كما هو الحال في المناطق المائية والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
في المجموع، يشارك في تدريبات فوستوك 2022 أكثر من 50 ألفا من الأفراد العسكريين وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.