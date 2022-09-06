عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/صاروخ--كاليبر-يصيب-هدفا-بحريا-على-مسافة-300-كيلومتر-خلال-تدريبات-فوستوك-2022-1067355612.html
صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"
صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية المدوية "غريمياشي" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كجزء من مناورات "فوستوك 2022"، أصابت... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:54+0000
2022-09-06T10:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103585/92/1035859281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b4852df7b896b094f630f446e753141.jpg
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "ظروف إطلاق الصاروخ كانت معقدة، حيث تم إطلاق الصاروخ بتلك الظروف لأول مرة".وأطلقت كورفيت "غريمياشي" أثناء مناورات "فوستوك 2022" صاروخ "كاليبر" على هدف بحري يقع في بحر أوخوتسك، وهو سفينة معادية وهمية".تقام تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية "فوستوك 2022"، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 سبتمبر/أيلول، لممارسة الأعمال الدفاعية والهجومية في تسعة حقول تدريب: بوردوني، وغورياتشي كليوتشي، وكنياز فولكونسكي، ولاغونوي، وسيرغيفسكي، وتيلمبا، وأوسبينوفسكي وآخرين أيضًا. كما هو الحال في المناطق المائية والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، يشارك في تدريبات فوستوك 2022 أكثر من 50 ألفا من الأفراد العسكريين وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الفرقاطة-مارشال-شابوشنيكوف-تدمر-غواصة-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067293307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103585/92/1035859281_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e2532c96984fda6028cb0a7178c864d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

صاروخ " "كاليبر" يصيب هدفا بحريا على مسافة 300 كيلومتر خلال تدريبات "فوستوك 2022"

09:54 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كاليبر"
إطلاق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Denis Abramov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية المدوية "غريمياشي" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كجزء من مناورات "فوستوك 2022"، أصابت هدفا بحريا على مسافة 300 كلم بصاروخ من طراز "كاليبر".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "ظروف إطلاق الصاروخ كانت معقدة، حيث تم إطلاق الصاروخ بتلك الظروف لأول مرة".
وأطلقت كورفيت "غريمياشي" أثناء مناورات "فوستوك 2022" صاروخ "كاليبر" على هدف بحري يقع في بحر أوخوتسك، وهو سفينة معادية وهمية".
تقام تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية "فوستوك 2022"، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 سبتمبر/أيلول، لممارسة الأعمال الدفاعية والهجومية في تسعة حقول تدريب: بوردوني، وغورياتشي كليوتشي، وكنياز فولكونسكي، ولاغونوي، وسيرغيفسكي، وتيلمبا، وأوسبينوفسكي وآخرين أيضًا. كما هو الحال في المناطق المائية والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تدمر غواصة خلال مناورات "فوستوك 2022"
أمس, 07:41 GMT
في المجموع، يشارك في تدريبات فوستوك 2022 أكثر من 50 ألفا من الأفراد العسكريين وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала