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https://sputnikarabic.ae/20220906/هونغ-كونغ-تؤكد-أول-حالة-إصابة-بـجدري-القرود-1067363340.html
هونغ كونغ تؤكد أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"
هونغ كونغ تؤكد أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"
سجلت سلطات هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"، وذلك من شخص مصاب قادم من الفلبين. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T12:45+0000
2022-09-06T12:45+0000
جدري القردة
مجتمع
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بكين - سبوتنيك. ووصل المصاب، البالغ من العمر 30 عاما، إلى هونغ كونغ، أمس الاثنين، قادما من الفلبين، وقبل وصوله إلى ذلك البلد، كان قد سافر إلى كندا وأمريكا، وفقا لهيئة البث الإذاعي "RTHK"، نقلا عن إدارة الصحة المحلية.وقالت الوزارة: "من المفترض أن يكون الرجل التقط العدوى في أمريكا".وذكرت هيثة البث الإذاعي "RTHK" أن الرجل بدأ يشعر بأعراض المرض في أواخر شهر أغسطس/ آب، لكنه شعر بتوعك فقط بعد وصوله إلى هونغ كونغ، وهو يوجد حاليا داخل الحجر الصحي في المستشفى.وفي تايوان، تم تحديد أول حالة إصابة مؤكدة بـ"جدري القرود" في أواخر شهر يونيو/ حزيران.و"جدري القرود" هو مرض حيواني المنشأ نادر - أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر - وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html
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جدري القردة, مجتمع
جدري القردة, مجتمع

هونغ كونغ تؤكد أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"

12:45 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITHجدري القردة تحت المجهر
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
جدري القردة تحت المجهر
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITH
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سجلت سلطات هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"، وذلك من شخص مصاب قادم من الفلبين.
بكين - سبوتنيك. ووصل المصاب، البالغ من العمر 30 عاما، إلى هونغ كونغ، أمس الاثنين، قادما من الفلبين، وقبل وصوله إلى ذلك البلد، كان قد سافر إلى كندا وأمريكا، وفقا لهيئة البث الإذاعي "RTHK"، نقلا عن إدارة الصحة المحلية.
وقالت الوزارة: "من المفترض أن يكون الرجل التقط العدوى في أمريكا".
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وذكرت هيثة البث الإذاعي "RTHK" أن الرجل بدأ يشعر بأعراض المرض في أواخر شهر أغسطس/ آب، لكنه شعر بتوعك فقط بعد وصوله إلى هونغ كونغ، وهو يوجد حاليا داخل الحجر الصحي في المستشفى.
وفي تايوان، تم تحديد أول حالة إصابة مؤكدة بـ"جدري القرود" في أواخر شهر يونيو/ حزيران.
و"جدري القرود" هو مرض حيواني المنشأ نادر - أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر - وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.
وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.
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