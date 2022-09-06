https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-سبل-التصدي-للتدخل-الإيراني-في-الشؤون-العربية-1067381194.html
وزير الخارجية السعودي يبحث سبل "التصدي للتدخل الإيراني" في الشؤون العربية
وزير الخارجية السعودي يبحث سبل "التصدي للتدخل الإيراني" في الشؤون العربية
ترأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T17:31+0000
2022-09-06T17:31+0000
2022-09-06T17:31+0000
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جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران، ومسار العلاقات العربية مع إيران ووسائل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.كما شهد الاجتماع الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.وشارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.وتناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن استعراض آخر التطورات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب "البيان"
https://sputnikarabic.ae/20220826/وزير-الخارجية-السعودي-لنظيره-الباكستاني-الملك-سلمان-وجه-باستثمار-مليار-دولار-لديكم-1066860010.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
وزير الخارجية السعودي يبحث سبل "التصدي للتدخل الإيراني" في الشؤون العربية
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ترأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران، ومسار العلاقات العربية مع إيران ووسائل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما شهد الاجتماع الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية
في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وشارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وتناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن استعراض آخر التطورات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب "البيان"