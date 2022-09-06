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https://sputnikarabic.ae/20220906/وكالة-سباق-في-أوروبا-لاحتواء-أزمة-الطاقة-قبل-تحولها-لانهيار-اقتصادي-1067382012.html
وكالة: سباق في أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة قبل تحولها لانهيار اقتصادي
وكالة: سباق في أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة قبل تحولها لانهيار اقتصادي
كشفت وكالات غربية عن وجود سباق في دول الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد أفكار لمنع أزمة الطاقة من التحول إلى انهيار اقتصادي كبير على خلفية العقوبات الاقتصادية... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T17:53+0000
2022-09-06T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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وتأتي هذه الأنباء على خلفية استعداد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ في بروكسل يوم الجمعة المقبل لدراسة هذه السبل.وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تريد ألمانيا وضع سقف لأسعار الطاقة في غضون أسابيع، فيما تسعى بولندا للحد من ارتفاع الأسعار على جميع واردات الغاز الطبيعي.وتقول إسبانيا إن الكتلة (الاتحاد الأوروبي) بحاجة للتأكد من أن المرافق الحكومية لديها التمويل الكافي، حيث من المقرر أن تكون السيولة المالية هي محور المحادثات التي ستعقد في بروكسل.وأشار التقرير إلى أن أصحاب المصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والذين أجبروا على إغلاق مصانعهم بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطاقة، كان لديهم رسالة "قوية" إلى المسؤولين: "افعلوا شيئا وبسرعة".وبين التقرير أن المئات من المرافق المحلية في ألمانيا تتعرض لضغوط، وقد تحتاج شركة الطاقة العملاقة مثل "Uniper" التي تم إنقاذها مؤخرا، إلى المزيد من التمويل.وفقا لبيانات بورصة "ICE" ومقرها لندن، فقد تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب، عند افتتاح التداول.وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، فقد افتتح التداول للعقود الآجلة لأكتوبر/تشرين الأول، عند مستوى 2810.5 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة وصلت لنسبة 26.6%. وصلت الأسعار بحد أقصى إلى 2917.4 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة بلغت 31.4%.وأعلنت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، الذي توقف في السابق لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكن أن يستأنف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة لدى الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20220906/غازبروم-توقع-اتفاقا-مع-سي-إن-بي-سي-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-الروسي-إلى-بكين-بالروبل-واليوان-1067360689.html
https://sputnikarabic.ae/20220902/ضربة-الساعة-11-من-غازبروم-تهز-أوروبا-حين-يكون-الواقع-أكثر-إيلاما---1067211952.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

وكالة: سباق في أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة قبل تحولها لانهيار اقتصادي

17:53 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 17:55 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
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كشفت وكالات غربية عن وجود سباق في دول الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد أفكار لمنع أزمة الطاقة من التحول إلى انهيار اقتصادي كبير على خلفية العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا.
وتأتي هذه الأنباء على خلفية استعداد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ في بروكسل يوم الجمعة المقبل لدراسة هذه السبل.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تريد ألمانيا وضع سقف لأسعار الطاقة في غضون أسابيع، فيما تسعى بولندا للحد من ارتفاع الأسعار على جميع واردات الغاز الطبيعي.
وتقول إسبانيا إن الكتلة (الاتحاد الأوروبي) بحاجة للتأكد من أن المرافق الحكومية لديها التمويل الكافي، حيث من المقرر أن تكون السيولة المالية هي محور المحادثات التي ستعقد في بروكسل.
وأشار التقرير إلى أن أصحاب المصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والذين أجبروا على إغلاق مصانعهم بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطاقة، كان لديهم رسالة "قوية" إلى المسؤولين: "افعلوا شيئا وبسرعة".
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وبين التقرير أن المئات من المرافق المحلية في ألمانيا تتعرض لضغوط، وقد تحتاج شركة الطاقة العملاقة مثل "Uniper" التي تم إنقاذها مؤخرا، إلى المزيد من التمويل.
وفقا لبيانات بورصة "ICE" ومقرها لندن، فقد تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب، عند افتتاح التداول.
وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، فقد افتتح التداول للعقود الآجلة لأكتوبر/تشرين الأول، عند مستوى 2810.5 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة وصلت لنسبة 26.6%. وصلت الأسعار بحد أقصى إلى 2917.4 دولار لكل ألف متر مكعب بزيادة بلغت 31.4%.
وأعلنت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، الذي توقف في السابق لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكن أن يستأنف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة لدى الغرب.
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