أوليانوف: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيعون القول بصوت عال إن كييف قصفت محطة زابوروجيه
16:38 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
© Sputnik . Alexander Natruskin
يتبع
أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيعون القول بصوت عال إن الجانب الأوكراني هو من يقصف محطة زابوروجيه النووية.
موسكو - سبوتنيك. أعلن أوليانوف، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي غدا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مشيرا أنه سيبحث مع غروسي فكرته حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف عبر قناة "روسيا 24": "سألتقى غدا مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية). لقد كان في روما اليوم، لذلك لم أتمكن من اللقاء معه. سألتقي به غدا وسأطلب منه شرح تفصيليا حول ما يقصده".
وقال أوليانوف عبر قناة "روسيا 24": "سألتقى غدا مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية). لقد كان في روما اليوم، لذلك لم أتمكن من اللقاء معه. سألتقي به غدا وسأطلب منه شرح تفصيليا حول ما يقصده".
"العيب الرئيسي في التقرير هو أن الوكالة ابتعدت تماما عن تسمية المسؤولين عن التهديدات التي تتعرض لها السلامة النووية في هذه المحطة. على الرغم من أن موظفي الوكالة، بالطبع، بزيارتهم إلى المحطة، ولديهم الآن شخصان هناك، وسيقومون بالتناوب حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، يجب أن يكونوا على علم بأن الأوكرانيين هم من يطلقون النار، ولكن يبدو أن الوكالة لا تستطيع السماح لنفسها بإعلان هذا الأمر"
كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لاتزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.