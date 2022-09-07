https://sputnikarabic.ae/20220907/إعدام-3-ملايين-دجاجة-في-مزرعة-أمريكية-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1067452818.html
إعدام 3 ملايين دجاجة في مزرعة أمريكية بسبب إنفلونزا الطيور
إعدام 3 ملايين دجاجة في مزرعة أمريكية بسبب إنفلونزا الطيور
تفشي مرض إنفلونزا الطيور الذي تسبب في نفوق 43 مليون دجاجة وديك رومي هذا العام في أنحاء الولايات المتحدة، اكتُشف في مزرعة لتفريخ الدجاج في ولاية أوهايو، حسبما... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T20:42+0000
2022-09-07T20:42+0000
2022-09-07T20:42+0000
أخبار انفلونزا الطيور
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وزارة الزراعة أن العدوى التي تم تأكيدها في عطلة نهاية الأسبوع بمقاطعة ديفيانس في ولاية أوهايو أثرت على ما يقرب من 3 ملايين دجاجة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".قال دينيس سمرز، الطبيب البيطري في الولاية، إن المزرعة بدأت في القتل الرحيم لكامل قطيعها.عاد مرض إنفلونزا الطيور القاتل إلى منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، في وقت مبكر أكثر مما توقعت السلطات بعد فترة هدوء استمرت عدة أشهر، مع ظهور حالات في إنديانا ومينيسوتا ونورث داكوتا وويسكونسن خلال الأسبوع الماضي.قال سمرز إن المرض ينتقل عادة عن طريق الطيور المائية المهاجرة مثل الأوز والبط.وبدا أن التفشي الذي ساهم في وقت سابق من هذا العام في ارتفاع أسعار البيض واللحوم قد بدأ في التراجع في يونيو/ حزيران، لكن المسؤولين حذروا بعد ذلك من أن زيادة أخرى قد تعود هذا الخريف.
https://sputnikarabic.ae/20220311/فرنسا-تعدم-ملايين-الطيور-الداجنة-مع-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1059775802.html
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أخبار انفلونزا الطيور, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار انفلونزا الطيور, الولايات المتحدة الأمريكية
إعدام 3 ملايين دجاجة في مزرعة أمريكية بسبب إنفلونزا الطيور
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تفشي مرض إنفلونزا الطيور الذي تسبب في نفوق 43 مليون دجاجة وديك رومي هذا العام في أنحاء الولايات المتحدة، اكتُشف في مزرعة لتفريخ الدجاج في ولاية أوهايو، حسبما ذكر مسؤولون بوزارة الزراعة الفيدرالية، اليوم الأربعاء.
وذكرت وزارة الزراعة أن العدوى التي تم تأكيدها في عطلة نهاية الأسبوع بمقاطعة ديفيانس في ولاية أوهايو أثرت على ما يقرب من 3 ملايين دجاجة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
قال دينيس سمرز، الطبيب البيطري في الولاية، إن المزرعة بدأت في القتل الرحيم لكامل قطيعها.
عاد مرض إنفلونزا الطيور القاتل إلى منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، في وقت مبكر أكثر مما توقعت السلطات بعد فترة هدوء استمرت عدة أشهر، مع ظهور حالات في إنديانا
ومينيسوتا ونورث داكوتا وويسكونسن خلال الأسبوع الماضي.
قال سمرز إن المرض ينتقل عادة عن طريق الطيور المائية المهاجرة مثل الأوز والبط.
وبدا أن التفشي الذي ساهم في وقت سابق من هذا العام في ارتفاع أسعار البيض واللحوم قد بدأ في التراجع في يونيو/ حزيران، لكن المسؤولين حذروا بعد ذلك من أن زيادة أخرى قد تعود هذا الخريف.