https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-تحديد-موعد-وصول-كيروش-إلى-طهران-لقيادة-المنتخب-الإيراني-في-كأس-العالم-قطر-2022-1067409500.html

إعلام: تحديد موعد وصول كيروش إلى طهران لقيادة المنتخب الإيراني في كأس العالم قطر 2022

إعلام: تحديد موعد وصول كيروش إلى طهران لقيادة المنتخب الإيراني في كأس العالم قطر 2022

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، موعد وصول المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إلى طهران، لقيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T09:39+0000

2022-09-07T09:39+0000

2022-09-07T09:39+0000

أخبار إيران

بطولة كأس العالم 2022

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وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "كارلوس كيروش سيصل إلى طهران بعد غد الجمعة، لإبرام عقد مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم"، مشيرة إلى أن "عقد كيروش مع الاتحاد الإيراني يمتد ثلاثة شهور ونصف الشهر، إلى ما بعد كأس العالم قطر 2022، ومن ثم يتم البت في إمكانية التمديد".وسيخلف كيروش المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش، الذي قاد المنتخب الإيراني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا الصين 2023، حيث تأهلت إيران بقيادته متصدرة المجموعة الأولى التي كانت تضم كوريا الجنوبية والعراق والإمارات وسوريا ولبنان.وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قال الأسبوع الماضي، إنه لا صحة بشأن التوصل الاتفاق مع البرتغالي، كارلوس كيروش، لقيادة المنتخب الأول.ونفى المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع كيروش، وأكد أن الكرواتي، دراغان سكوشيتش، هو المدير الفني للمنتخب، وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

https://sputnikarabic.ae/20220906/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-لا-صحة-للاتفاق-مع-كارلوس-كيروش-1067359525.html

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