https://sputnikarabic.ae/20220907/الإمارات-تستضيف-حوار-أبوظبي-للفضاء-في-ديسمبر-المقبل-1067442007.html
الإمارات تستضيف "حوار أبو ظبي للفضاء" في ديسمبر المقبل
الإمارات تستضيف "حوار أبو ظبي للفضاء" في ديسمبر المقبل
تستعد الإمارات لاستضافة النسخة الأولى من "حوار أبو ظبي للفضاء" في ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمناقشة أهم التحديات التي تواجه العالم في هذا المجال. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:26+0000
2022-09-07T15:26+0000
2022-09-07T15:26+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ويهدف "حوار أبوظبي للفضاء" إلى جعل الإمارات قبلة علوم الفضاء في العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.وتنظم وكالة الإمارات للفضاء "حوار أبو ظبي للفضاء" على مدى يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل.ويأتي ذلك عقب تولي الإمارات رئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"، وهي لجنة تابعة للأمم المتحدة تضم 100 دولة.وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن "حوار أبوظبي للفضاء" الذي تستضيفه البلاد يهدف إلى صياغة سياسات دولية جديدة في هذا المجال.ولفت إلى أنه يهدف إلى قيادة حوار عالمي حول أهم التحديات التي تواجه قطاع الفضاء، مضيفا: "نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية رئيسية في علوم الفضاء ومشاريعه".
https://sputnikarabic.ae/20220905/قبل-مهمته-الفضائية-المقبلة-سلطان-النيادي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-منزله-1067340484.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تستضيف "حوار أبو ظبي للفضاء" في ديسمبر المقبل
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تستعد الإمارات لاستضافة النسخة الأولى من "حوار أبو ظبي للفضاء" في ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمناقشة أهم التحديات التي تواجه العالم في هذا المجال.
ويهدف "حوار أبوظبي للفضاء" إلى جعل الإمارات قبلة علوم الفضاء
في العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
وتنظم وكالة الإمارات للفضاء "حوار أبو ظبي للفضاء" على مدى يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك عقب تولي الإمارات رئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء
الخارجي "كوبوس"، وهي لجنة تابعة للأمم المتحدة تضم 100 دولة.
وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن "حوار أبوظبي للفضاء" الذي تستضيفه البلاد يهدف إلى صياغة سياسات دولية جديدة في هذا المجال.
ولفت إلى أنه يهدف إلى قيادة حوار عالمي حول أهم التحديات التي تواجه قطاع الفضاء
، مضيفا: "نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية رئيسية في علوم الفضاء ومشاريعه".