https://sputnikarabic.ae/20220907/البيت-الأبيض-يدين-الهجوم-السيبراني-الإيراني-على-ألبانيا-1067428649.html
البيت الأبيض يدين الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا
البيت الأبيض يدين الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا
أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، "الهجوم السيبراني الذي أعلنت ألبانيا أن إيران شنته ضدها مؤخرا وقررت على إثره قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:28+0000
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أخبار إيران
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القاهرة- سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان له، "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا حليفتنا في الناتو وإننا ننضم إلى دعوة رئيس الوزراء راما لمحاسبة إيران على هذا الحادث السيبراني غير المسبوق".وأضاف البيان، "ستتخذ الولايات المتحدة مزيدا من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأعمال التي تهدد أمن حليف للولايات المتحدة".وكانت شركة "مانديانت" الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن السيبراني، رجحت الشهر الماضي، أن تكون إيران خلف هجوم إلكتروني أغلق مؤقتًا عددا من الخدمات والمواقع الرقمية الخاصة بالحكومة الألبانية، منتصف يوليو/ تموز الماضي.وذكرت الشركة الأمريكية، في تقرير لها، أن "الهدف من الهجوم كان على الأرجح تعطيل مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية في ألبانيا، في وقت سابق، ادعت جماعة تطلق على نفسها اسم "هوملاند جاستس" مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني، الذي استخدم برمجية فدية لتزييف البيانات.وأعلنت حكومة ألبانيا، في وقت سابق اليوم، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.وطالبت الحكومة، "جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة". وقالت إن "التحقيقات أكدت أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20220907/ألبانيا-تقرر-قطع-العلاقات-مع-إيران-وتأمر-جميع-الدبلوماسيين-الإيرانيين-بالمغادرة-خلال-24-ساعة-1067417712.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
البيت الأبيض يدين الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا
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أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، "الهجوم السيبراني الذي أعلنت ألبانيا أن إيران شنته ضدها مؤخرا وقررت على إثره قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
القاهرة- سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض، في بيان له، "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا حليفتنا في الناتو وإننا ننضم إلى دعوة رئيس الوزراء راما لمحاسبة إيران على هذا الحادث السيبراني غير المسبوق".
وأضاف البيان، "ستتخذ الولايات المتحدة مزيدا من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأعمال التي تهدد أمن حليف للولايات المتحدة".
وكانت شركة "مانديانت" الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن السيبراني، رجحت الشهر الماضي، أن تكون إيران خلف هجوم إلكتروني
أغلق مؤقتًا عددا من الخدمات والمواقع الرقمية الخاصة بالحكومة الألبانية، منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت الشركة الأمريكية، في تقرير لها، أن "الهدف من الهجوم كان على الأرجح تعطيل مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية في ألبانيا، في وقت سابق، ادعت جماعة تطلق على نفسها اسم "هوملاند جاستس" مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني، الذي استخدم برمجية فدية لتزييف البيانات.
وأعلنت حكومة ألبانيا، في وقت سابق اليوم، "قطع العلاقات مع إيران
"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.
وطالبت الحكومة، "جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة". وقالت إن "التحقيقات أكدت أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة"، على حد قولها.