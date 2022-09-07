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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220907/الدفاع-الروسية-مقتل-حوالي-30-عسكريا-من-تنظيم-كراكن-الأوكراني-المتطرف-بضربة-دقيقة-في-منطقة-خاركوف-1067415720.html
الدفاع الروسية: مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية: مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف

10:11 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 10:26 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف.
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