https://sputnikarabic.ae/20220907/الدفاع-الروسية-مقتل-حوالي-30-عسكريا-من-تنظيم-كراكن-الأوكراني-المتطرف-بضربة-دقيقة-في-منطقة-خاركوف-1067415720.html
الدفاع الروسية: مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:11+0000
2022-09-07T10:11+0000
2022-09-07T10:26+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065312321_0:146:3006:1836_1920x0_80_0_0_caa4f6dd043822242f50d3ec8a6db356.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065312321_22:0:2738:2037_1920x0_80_0_0_d1a69dd2f16c338b31c195a639c654e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف
10:11 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 10:26 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل حوالي 30 عسكريا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربة دقيقة في منطقة خاركوف.