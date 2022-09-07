https://sputnikarabic.ae/20220907/الصين-التبادل-التجاري-مع-روسيا-وصل-إلى-أكثر-من-117-مليار-دولار-1067398405.html
الصين: التبادل التجاري مع روسيا وصل إلى أكثر من 117 مليار دولار
الصين: التبادل التجاري مع روسيا وصل إلى أكثر من 117 مليار دولار
أعلنت مصلحة الجمارك العامة في الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2022، مقارنة بالعام الماضي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
الصين
اقتصاد
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بكين - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، أدخلت الصين إلى روسيا سلعا بقيمة 44.256 مليار دولار، بزيادة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 50.7%، لتصل إلى 72.949 مليار دولار.وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين، في شهر أغسطس/آب من العام الجاري 19.21 مليار دولار؛ حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 11.21 مليار دولار، والصين من روسيا، بما قيمته2 7.99 مليار دولار.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع في نهاية عام 2021 بنسبة 35.8% ليصل إلى 146.88 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-والصين-تعملان-على-مشاريع-استثمارية-بقيمة-160-مليار-دولار-1067391881.html
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روسيا, الصين, اقتصاد
الصين: التبادل التجاري مع روسيا وصل إلى أكثر من 117 مليار دولار
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أعلنت مصلحة الجمارك العامة في الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2022، مقارنة بالعام الماضي.
بكين - سبوتنيك
. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، أدخلت الصين إلى روسيا سلعا بقيمة 44.256 مليار دولار، بزيادة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 50.7%، لتصل إلى 72.949 مليار دولار.
وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين، في شهر أغسطس/آب من العام الجاري 19.21 مليار دولار؛ حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 11.21 مليار دولار، والصين من روسيا، بما قيمته2 7.99 مليار دولار.
وتشير هذه البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، ازداد خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2022 بنسبة 31.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 117.205 مليار دولار.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
ارتفع في نهاية عام 2021 بنسبة 35.8% ليصل إلى 146.88 مليار دولار.