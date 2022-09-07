https://sputnikarabic.ae/20220907/المركزي-الأوروبي-قد-يرفع-الفائدة-بوتيرة-ضخمة-رغم-المخاوف-من-حدوث-ركود-عميق-1067435679.html

المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة بوتيرة ضخمة رغم المخاوف من حدوث ركود عميق

المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة بوتيرة ضخمة رغم المخاوف من حدوث ركود عميق

من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على حركة كبيرة ضمن سلسلة رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في المنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي ما زالت تهدد... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T14:01+0000

2022-09-07T14:01+0000

2022-09-07T14:01+0000

اقتصاد

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حدد خطاب عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، خلال كلمته في جاكسون هول، لهجة اجتماع السياسة القادم هذا الأسبوع.مع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة "الجامبو" بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس هو بالتأكيد احتمال، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".فيما قال هولجر شميدنغ، مراقب البنك المركزي الأوروبي وكبير الاقتصاديين في "بيرنبرج"، في مذكرة بحثية: "نظرا لأن الارتفاعات الكبيرة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على توقعات التضخم من اتباع نهج أكثر تدريجا، فإن التحرك بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون منطقيا".لم يؤد التوقف الأخير في تسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" إلى انخفاض الأسهم وزيادة خطر حدوث ركود في أوروبا فحسب، بل دفع أيضا عائدات سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران.إن العائدات المرتفعة لسندات حكومة إيطاليا - أعلى بكثير من تلك الموجودة في ألمانيا - تعني أن الحكومة في روما يجب أن تدفع المزيد للاقتراض، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تراكم ديونها الضخمة.بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7% في أغسطس/ آب، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يصل إلى مستويات من رقمين (10% فأكثر) في الأشهر المقبلة.في الوقت ذاته، يلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد المنطقة حيث يشعر المستهلكون بالألم ويقلصون استهلاكهم، وتكافح الشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20220907/العديد-من-بلدان-أوروبا-تسجل-انكماشا-اقتصاديا-رغم-النمو-الكلي-للمنطقة-1067425106.html

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