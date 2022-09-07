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https://sputnikarabic.ae/20220907/المناورات-الاستراتيجية-فوستوك-2022-في-ساحة-تدريب-سيرغييفسكي-1067402581.html
المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
انتهت التدريبات الاستراتيجية واسعة النطاق "فوستوك 2022" رسميًا في ساحة التدريب العسكري سيرغييفسكي، حيث أظهر أفراد الوحدات وأطقم السفن على أراضي تسع مناطق تدريب... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:03+0000
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قال يونس-بيك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي: "لدينا فهم واضح لما يتعين علينا القيام به اليوم وما يجب أن نسعى إليه من أجل الغد، من أجل ضمان الأمن العسكري لدولنا والعالم بأسره بشكل موثوق".شاهد أيضا - مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي

09:03 GMT 07.09.2022
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انتهت التدريبات الاستراتيجية واسعة النطاق "فوستوك 2022" رسميًا في ساحة التدريب العسكري سيرغييفسكي، حيث أظهر أفراد الوحدات وأطقم السفن على أراضي تسع مناطق تدريب للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر اليابان وبحر أوخوتسك، كفاءة عالية وتماسكًا قتاليًا.
قال يونس-بيك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي: "لدينا فهم واضح لما يتعين علينا القيام به اليوم وما يجب أن نسعى إليه من أجل الغد، من أجل ضمان الأمن العسكري لدولنا والعالم بأسره بشكل موثوق".
شاهد أيضا - مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر متعددة المهام من طراز مي-8 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
طائرة هليكوبتر متعددة المهام من طراز مي-8 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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طائرة هليكوبتر متعددة المهام من طراز مي-8 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جنود خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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جنود خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الهند خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جنود من الهند خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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الانتقال إلى بنك الصور
جنود من الهند خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات تور-ام2 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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الانتقال إلى بنك الصور
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورتشغيل نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "أوراغان" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
تشغيل نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد أوراغان خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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تشغيل نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "أوراغان" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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الانتقال إلى بنك الصور
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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جنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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الانتقال إلى بنك الصور
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالطيران العسكري خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
الطيران العسكري خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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الانتقال إلى بنك الصور
الطيران العسكري خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز "كا-52" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
مروحية هجومية من طراز كا-52 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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مروحية هجومية من طراز "كا-52" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود من بيلاروسيا خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جنود من بيلاروسيا خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
جنود من بيلاروسيا خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
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جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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