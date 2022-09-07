المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
انتهت التدريبات الاستراتيجية واسعة النطاق "فوستوك 2022" رسميًا في ساحة التدريب العسكري سيرغييفسكي، حيث أظهر أفراد الوحدات وأطقم السفن على أراضي تسع مناطق تدريب للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر اليابان وبحر أوخوتسك، كفاءة عالية وتماسكًا قتاليًا.
قال يونس-بيك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي: "لدينا فهم واضح لما يتعين علينا القيام به اليوم وما يجب أن نسعى إليه من أجل الغد، من أجل ضمان الأمن العسكري لدولنا والعالم بأسره بشكل موثوق".
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر متعددة المهام من طراز مي-8 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
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طائرة هليكوبتر متعددة المهام من طراز مي-8 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جنود خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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طائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الهند خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جنود من الهند خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورتشغيل نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "أوراغان" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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تشغيل نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "أوراغان" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالطيران العسكري خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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الطيران العسكري خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز "كا-52" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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مروحية هجومية من طراز "كا-52" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجنود من بيلاروسيا خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جنود من بيلاروسيا خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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جندي خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
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المعدات العسكرية خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022