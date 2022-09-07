https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-أثق-في-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حول-زابوروجيه-1067410823.html

بوتين: أثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "زابوروجيه"

بوتين: أثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "زابوروجيه"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مؤكدا أن الوكالة النووية تتعرض... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T10:04+0000

2022-09-07T10:04+0000

2022-09-07T10:16+0000

روسيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فلاديمير بوتين

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال بوتين، متحدثا في الاجتماع العام للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022: "نعم، أنا أثق تماما في هذا التقرير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مسؤولة، ومديرها شخص محترف للغاية. بالطبع، هم تحت ضغط من الدول التي يعملون فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولا يمكنهم القول مباشرة إن القصف يأتي من الأراضي الأوكرانية، لكن هذه أشياء واضحة".وقال: "طلبت أمس من رئيس روسآتوم أليكسي ليخاتشيف أن تقدم روساتوم مقترحات إضافية لضمان السلامة (زايس). لأن التهديد الرئيسي ليس في المفاعلات، ولكن في مرافق تخزين الوقود المستهلك".يواصل الغرب الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبا على ما جاء في تقرير وفد الوكالة عن زيارته إلى محطة زابوروجيه النووية.وتتعرض محطة زابوروجيه النووية التي تقع في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات الأوكرانية مما ينذر باحتمال وقوع كارثة نووية. وجاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتفقد المحطة وآثار القصف.والأغلب ظنا أن موفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشيروا إلى مصدر القصف على المحطة منصاعين لضغط الغرب الذي يواصل رعايته لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا.وقالت زاخاروفا إنه لا يمكن أن يخلو التقرير من معلومات عن القصف الذي يستهدف محطة زابوروجيه النووية إلا عندما لا يريد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرى مصدر القصف.

https://sputnikarabic.ae/20220907/تحت-الضغوطات-الغربية-وفد-الطاقة-الذرية-لا-يرى-مصدر-القصف-على-المحطة-النووية-1067399848.html

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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فلاديمير بوتين