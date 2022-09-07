https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-أثق-في-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حول-زابوروجيه-1067410823.html
بوتين: أثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "زابوروجيه"
بوتين: أثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "زابوروجيه"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مؤكدا أن الوكالة النووية تتعرض... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:04+0000
2022-09-07T10:04+0000
2022-09-07T10:16+0000
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين، متحدثا في الاجتماع العام للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022: "نعم، أنا أثق تماما في هذا التقرير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مسؤولة، ومديرها شخص محترف للغاية. بالطبع، هم تحت ضغط من الدول التي يعملون فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولا يمكنهم القول مباشرة إن القصف يأتي من الأراضي الأوكرانية، لكن هذه أشياء واضحة".وقال: "طلبت أمس من رئيس روسآتوم أليكسي ليخاتشيف أن تقدم روساتوم مقترحات إضافية لضمان السلامة (زايس). لأن التهديد الرئيسي ليس في المفاعلات، ولكن في مرافق تخزين الوقود المستهلك".يواصل الغرب الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبا على ما جاء في تقرير وفد الوكالة عن زيارته إلى محطة زابوروجيه النووية.وتتعرض محطة زابوروجيه النووية التي تقع في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات الأوكرانية مما ينذر باحتمال وقوع كارثة نووية. وجاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتفقد المحطة وآثار القصف.والأغلب ظنا أن موفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشيروا إلى مصدر القصف على المحطة منصاعين لضغط الغرب الذي يواصل رعايته لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا.وقالت زاخاروفا إنه لا يمكن أن يخلو التقرير من معلومات عن القصف الذي يستهدف محطة زابوروجيه النووية إلا عندما لا يريد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرى مصدر القصف.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تحت-الضغوطات-الغربية-وفد-الطاقة-الذرية-لا-يرى-مصدر-القصف-على-المحطة-النووية-1067399848.html
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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فلاديمير بوتين
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فلاديمير بوتين
بوتين: أثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "زابوروجيه"
10:04 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يثق في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مؤكدا أن الوكالة النووية تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولا يمكنها القول بشكل مباشر أن قصف المحطة يأتي من الأراضي الأوكرانية.
وقال بوتين، متحدثا في الاجتماع العام للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022: "نعم، أنا أثق تماما في هذا التقرير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مسؤولة، ومديرها شخص محترف للغاية. بالطبع، هم تحت ضغط من الدول التي يعملون فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولا يمكنهم القول مباشرة إن القصف يأتي من الأراضي الأوكرانية، لكن هذه أشياء واضحة".
وأشار بوتين إلى أنه أوعز إلى شركة "روس آتوم" بتقديم مقترحات إضافية لتعزيز سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أن الخطر الرئيسي لا يتمثل في المفاعلات، بل في منشآت تخزين الوقود النووي المستهلك.
وقال: "طلبت أمس من رئيس روسآتوم أليكسي ليخاتشيف أن تقدم روساتوم مقترحات إضافية لضمان السلامة (زايس). لأن التهديد الرئيسي ليس في المفاعلات، ولكن في مرافق تخزين الوقود المستهلك".
يواصل الغرب الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبا على ما جاء في تقرير وفد الوكالة عن زيارته إلى محطة زابوروجيه النووية.
وتتعرض محطة زابوروجيه النووية التي تقع في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات الأوكرانية مما ينذر باحتمال وقوع كارثة نووية. وجاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتفقد المحطة وآثار القصف.
والغريب أن التقرير الذي كتبه موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخلو من إشارة إلى مصدر القصف على المحطة النووية. وقالت
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية" لـ"سبوتنيك": "إن مصادر أوكرانية اعترفت بأن القوات الأوكرانية توجه الضربات إلى أهداف متفق عليها مع البنتاغون. وكيف يمكن القول، والحالة هذه، إن من المستحيل تحديد مَن يقصف ومن أي جهة؟".
والأغلب ظنا أن موفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشيروا إلى مصدر القصف على المحطة منصاعين لضغط الغرب الذي يواصل رعايته لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا إنه لا يمكن أن يخلو التقرير من معلومات عن القصف الذي يستهدف محطة زابوروجيه النووية إلا عندما لا يريد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرى مصدر القصف.