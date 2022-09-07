https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-معلقا-على-انتخاب-تروس-إجراءات-اختيار-زعيم-في-بريطانيا-بعيدة-كل-البعد-عن-الديمقراطية-1067406878.html

بوتين معلقا على انتخاب تروس: إجراءات اختيار زعيم في بريطانيا بعيدة كل البعد عن الديمقراطية

بوتين معلقا على انتخاب تروس: إجراءات اختيار زعيم في بريطانيا بعيدة كل البعد عن الديمقراطية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على تعيين ليز تروس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، إن إجراءات انتخاب زعيم في هذا البلد بعيدة كل البعد عن المبادئ... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T08:58+0000

2022-09-07T08:58+0000

2022-09-07T08:58+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

انتخاب رئيس الحزب

بريطانيا

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وقال بوتين متحدثًا في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة فلاديفوستوك، اليوم الأربعاء: "إجراء انتخاب رئيس الحكومة في المملكة المتحدة، بعيد كل البعد عن المبادئ الديمقراطية. ويتم ذلك في إطار الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة. ولا يشارك شعب بريطانيا العظمى في قضية تغيير الحكومة، والنخبة الحاكمة هناك لها مبادؤها التوجيهية الخاصة".وصرح سيرغي بيلييف، مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، معلقًا على نتائج الانتخابات في بريطانيا، لا يوجد ما يدل على علاقات إيجابية مع لندن، وموسكو ليس لديها أوهام بتحسن العلاقات بعد انتخاب ليز تراس لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.وقال الدبلوماسي: "لا نرى ما يدل على وجود تغيرات إيجابية في العلاقات الثنائية بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ليس لدينا أوهام بشأن هذا".وأضاف الدبلوماسي: "في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته تولى أيضا من أسلافه العمل على تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني".وأكد أن موسكو "لم تشرع قط في حوار بارد مع المملكة المتحدة".وشدد بيلييف على أنه "في كل مرة بعد استفزاز بريطاني آخر مصحوبًا باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب، نطالب الجانب البريطاني بالعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا".وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، أمس الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة "سي إن إن".

https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الروسية-تعلق-على-أنباء-اختيار-تراس-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067312962.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, انتخاب رئيس الحزب, بريطانيا