https://sputnikarabic.ae/20220907/تشيجوف-تواجد-القوات-الروسية-بمحطة-زابوروجيه-النووية-أفضل-ضامن-لسلامتها-1067447532.html
تشيجوف: تواجد القوات الروسية بمحطة زابوروجيه النووية أفضل ضامن لسلامتها
تشيجوف: تواجد القوات الروسية بمحطة زابوروجيه النووية أفضل ضامن لسلامتها
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن تواجد القوات الروسية بمحطة زابوروجيه النووية هو أفضل ضامن لأمنها وسلامتها. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T17:25+0000
2022-09-07T17:25+0000
2022-09-07T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال تشيجوف في تصريحات لقناة "سي إن إن": "تواجد قوات خاصة روسية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية هو أفضل ضمان لأمنها".وبدوره، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيعون القول بصوت عال إن الجانب الأوكراني هو من يقصف محطة زابوروجيه النووية.وأعلن أوليانوف، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي غدا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مشيرا إلى أنه سيبحث مع غروسي فكرته حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال أوليانوف عبر قناة "روسيا 24": "سألتقي غدا مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية). لقد كان في روما اليوم، لذلك لم أتمكن من اللقاء معه. سألتقي به غدا وسأطلب منه شرح تفصيليا حول ما يقصده".كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/أوليانوف-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لا-يستطيعون-القول-بصوت-عال-إن-كييف-قصفت-محطة-زابوروجيه-1067445660.html
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تشيجوف: تواجد القوات الروسية بمحطة زابوروجيه النووية أفضل ضامن لسلامتها
17:25 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 17:50 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن تواجد القوات الروسية بمحطة زابوروجيه النووية هو أفضل ضامن لأمنها وسلامتها.
وقال تشيجوف في تصريحات لقناة "سي إن إن": "تواجد قوات خاصة روسية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية هو أفضل ضمان لأمنها".
وبدوره، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيعون القول بصوت عال إن الجانب الأوكراني هو من يقصف محطة زابوروجيه النووية.
وأعلن أوليانوف، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي غدا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مشيرا إلى أنه سيبحث مع غروسي فكرته حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف عبر قناة "روسيا 24": "سألتقي غدا مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية). لقد كان في روما اليوم، لذلك لم أتمكن من اللقاء معه. سألتقي به غدا وسأطلب منه شرح تفصيليا حول ما يقصده".
كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية
، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة
عن قصف المحطة.