عربي
بوتين: الغرب ليس في وضع يسمح له بوضع شروط على روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html
رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها
رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها
تملك روسيا قدرات تمكّنها من إفشال خطط مَن يريد فرض عزلة عليها. أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:25+0000
2022-09-07T09:30+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067408265_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3f03b654cfa5fffddac317525addb807.jpg
وقال بوتين، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن مَن يريد فرض عزلة على روسيا يكفيه أن ينظر إلى الخريطة ليجد أن هذا مستحيل.وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-اتهام-روسيا-باستخدام-السيل-الشمالي-سلاحا-في-مجال-الطاقة-هراء-1067406362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067408265_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ed6dc99c1d59723d4dcee9a0aca6598.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها

09:25 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Виталий Аньков / الانتقال إلى بنك الصورمدينة فلاديفوستوك
مدينة فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تملك روسيا قدرات تمكّنها من إفشال خطط مَن يريد فرض عزلة عليها. أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن مَن يريد فرض عزلة على روسيا يكفيه أن ينظر إلى الخريطة ليجد أن هذا مستحيل.
وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
بوتين: اتهام روسيا باستخدام التيارالشمالي "سلاحا" في مجال الطاقة "هراء"
08:40 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT - سبوتنيك عربيبوتين يقيم الوضع العالمي ويتطرق إلى التضخم والعقوبات وصفقة الغذاء في المنتدى الاقتصادي الشرقي06:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала