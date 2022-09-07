https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html
رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها
رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها
تملك روسيا قدرات تمكّنها من إفشال خطط مَن يريد فرض عزلة عليها. أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:25+0000
2022-09-07T09:25+0000
2022-09-07T09:30+0000
روسيا
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وقال بوتين، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن مَن يريد فرض عزلة على روسيا يكفيه أن ينظر إلى الخريطة ليجد أن هذا مستحيل.وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-اتهام-روسيا-باستخدام-السيل-الشمالي-سلاحا-في-مجال-الطاقة-هراء-1067406362.html
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روسيا
رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها
09:25 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
تملك روسيا قدرات تمكّنها من إفشال خطط مَن يريد فرض عزلة عليها. أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال
بوتين، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن مَن يريد فرض عزلة على روسيا يكفيه أن ينظر إلى الخريطة ليجد أن هذا مستحيل.
وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.