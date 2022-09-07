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https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-ميانمار-يعلن-عن-بديل-للدولار-الأمريكي-1067406666.html
رئيس ميانمار يعلن عن بديل للدولار الأمريكي
رئيس ميانمار يعلن عن بديل للدولار الأمريكي
أشار رئيس دولة ميانمار إلى ما يمكن استخدامه لدرء الخطر الذي تشكله عملة الدولار الأمريكية على التجارة الدولية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T08:46+0000
2022-09-07T08:49+0000
العالم
اقتصاد
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وقال مين أونغ هلاين في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد اجتماعه السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إن الدول الكبرى تمارس "سياسة التخويف بالدولار"، وإنه يرى بأنه يمكن درء هذا الخطر باستخدام عملات أخرى وخاصة العملة الروسية والصينية والهندية لتسوية المدفوعات الناتجة عن المبادلات التجارية بين الدول.كما يمكن الاستغناء عن الدولار بمبادلة سلعة بأخرى بطريقة مباشرة، وفقا لرئيس دولة ميانمار.
https://sputnikarabic.ae/20220907/انطلاق-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-بمشاركة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1067393022.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

رئيس ميانمار يعلن عن بديل للدولار الأمريكي

08:46 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Мария Девахинаعلامة الدولار الأمريكي الإلكترونية
علامة الدولار الأمريكي الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Мария Девахина
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أشار رئيس دولة ميانمار إلى ما يمكن استخدامه لدرء الخطر الذي تشكله عملة الدولار الأمريكية على التجارة الدولية.
وقال مين أونغ هلاين في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد اجتماعه السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إن الدول الكبرى تمارس "سياسة التخويف بالدولار"، وإنه يرى بأنه يمكن درء هذا الخطر باستخدام عملات أخرى وخاصة العملة الروسية والصينية والهندية لتسوية المدفوعات الناتجة عن المبادلات التجارية بين الدول.
كما يمكن الاستغناء عن الدولار بمبادلة سلعة بأخرى بطريقة مباشرة، وفقا لرئيس دولة ميانمار.
جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
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