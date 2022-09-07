https://sputnikarabic.ae/20220907/انطلاق-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-بمشاركة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1067393022.html
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T06:06+0000
2022-09-07T06:06+0000
2022-09-07T06:12+0000
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
06:06 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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