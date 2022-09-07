عربي
بوتين: الدول الأشد فقراً تعاني صعوبات بالحصول على الأغذية الأساسية لأن الدول المتقدمة تشتريها
https://sputnikarabic.ae/20220907/انطلاق-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-بمشاركة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1067393022.html
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T06:06+0000
2022-09-07T06:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067305931_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_1bef9ba7131ad86ec4471f2e91390336.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067305931_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_a4b892ab13a9f9197455174da648c64e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

06:06 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 07.09.2022)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:27 GMT 07.09.2022
بوتين: التضخم العالمي في الولايات المتحدة يتجاوز 8% في الولايات المتحدة أما في روسيا يصل إلى حدود 14% لكنه ينخفض تدريجيا
06:24 GMT 07.09.2022
بوتين: حتى حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين خفضوا أصولهم بالدولار الأمريكي، لأن واشنطن دمرت أسس النظام الاقتصادي العالمي
06:21 GMT 07.09.2022
بوتين: روسيا فقدت الثقة بالدولار والجنيه الاسترليني وتعمل على الحد من استخدام هاتين العملتين
06:20 GMT 07.09.2022
بوتين: الدول الأشد فقراً تعاني صعوبات بالحصول على الأغذية الأساسية لأن الدول المتقدمة تشتريها
06:17 GMT 07.09.2022
بوتين: يسعى الغرب إلى الحفاظ على النظام العالمي وتعديله وفق مصالحه الخاصة
06:16 GMT 07.09.2022
بوتين: تحدث تغييرات جذرية في نظام العلاقات الدولية، حيث ازداد دور الدول التي تعتبر مراكز نمو وجذب تكنولوجي
06:13 GMT 07.09.2022
بوتين: الغرب يريد فرض سياساته على العالم، وذلك من خلال طرق التهريب التي تقوم بها الولايات المتحدة
06:11 GMT 07.09.2022
بوتين: تحديات جديدة حلت محل فيروس كورونا، تهدد العالم كله، وهي حمى العقوبات
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала