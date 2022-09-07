روسيا... توقيع أكثر من 150 اتفاقية في المنتدى الاقتصادي الشرقي قيمتها 26 مليار دولار
© Sputnik . the Roscongress Foundationمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . the Roscongress Foundation
أفادت الهيئة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الروسي في فلاديفوستوك، بأنه تم توقيع أكثر من 150 اتفاقيه خلال اليومين الماضيين من هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وجاء في بيان للجهة المنظمة إنه تم التوقيع على أكثر من 150 اتفاقية بإجمالي 1 تريليون و529.8 مليار روبل (منها 256.7 مليار روبل تحمل طابع السرية التجارية) في المنتدى الاقتصادي الشرقي، المنعقد في نسخته السابعة.
وأضافت أنه تم خلال اليومين الماضيين عقد 71 جلسة بمشاركة أكثر من 530 متحدثا.
وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.
ويعتبر المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى والمشاريع الواعدة في المنطقة.
وأضافت أنه تم خلال اليومين الماضيين عقد 71 جلسة بمشاركة أكثر من 530 متحدثا.
وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.
ويعتبر المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى والمشاريع الواعدة في المنطقة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي "المنتدى الاقتصادي الشرقي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016.
ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك. ويشار إلى أن وكالة "سبوتنيك" شريك إعلامي للمنتدى.