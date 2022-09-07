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https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-توقيع-أكثر-من-150-اتفاقية-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-قيمتها-26-مليار-دولار-1067393427.html
روسيا... توقيع أكثر من 150 اتفاقية في المنتدى الاقتصادي الشرقي قيمتها 26 مليار دولار
روسيا... توقيع أكثر من 150 اتفاقية في المنتدى الاقتصادي الشرقي قيمتها 26 مليار دولار
أفادت الهيئة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الروسي في فلاديفوستوك، بأنه تم توقيع أكثر من 150 اتفاقيه خلال اليومين الماضيين من هذا المنتدى الاقتصادي العالمي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T06:18+0000
2022-09-07T06:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وجاء في بيان للجهة المنظمة إنه تم التوقيع على أكثر من 150 اتفاقية بإجمالي 1 تريليون و529.8 مليار روبل (منها 256.7 مليار روبل تحمل طابع السرية التجارية) في المنتدى الاقتصادي الشرقي، المنعقد في نسخته السابعة.وأضافت أنه تم خلال اليومين الماضيين عقد 71 جلسة بمشاركة أكثر من 530 متحدثا.وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.ويعتبر المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى والمشاريع الواعدة في المنطقة.يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي "المنتدى الاقتصادي الشرقي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك. ويشار إلى أن وكالة "سبوتنيك" شريك إعلامي للمنتدى.
https://sputnikarabic.ae/20220907/انطلاق-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-بمشاركة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1067393022.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

روسيا... توقيع أكثر من 150 اتفاقية في المنتدى الاقتصادي الشرقي قيمتها 26 مليار دولار

06:18 GMT 07.09.2022
© Sputnik . the Roscongress Foundationمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . the Roscongress Foundation
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أفادت الهيئة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الروسي في فلاديفوستوك، بأنه تم توقيع أكثر من 150 اتفاقيه خلال اليومين الماضيين من هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وجاء في بيان للجهة المنظمة إنه تم التوقيع على أكثر من 150 اتفاقية بإجمالي 1 تريليون و529.8 مليار روبل (منها 256.7 مليار روبل تحمل طابع السرية التجارية) في المنتدى الاقتصادي الشرقي، المنعقد في نسخته السابعة.

وأضافت أنه تم خلال اليومين الماضيين عقد 71 جلسة بمشاركة أكثر من 530 متحدثا.

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويعتبر المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى والمشاريع الواعدة في المنطقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
06:06 GMT
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي "المنتدى الاقتصادي الشرقي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016.
ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك. ويشار إلى أن وكالة "سبوتنيك" شريك إعلامي للمنتدى.
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