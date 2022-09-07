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https://sputnikarabic.ae/20220907/صحيفة-بريطانية-تنشر-صورة-لوجه-خائف-من-عيون-الغاز-حريق-على-الخطوط-الأمامية-للبلاد-1067429413.html
صحيفة بريطانية تنشر صورة لوجه خائف من "عيون الغاز".. "حريق على الخطوط الأمامية" للبلاد
صحيفة بريطانية تنشر صورة لوجه خائف من "عيون الغاز".. "حريق على الخطوط الأمامية" للبلاد
نشرت صحيفة بريطانية صورة ملفتة على صفحتها الأولى وصفت من خلاله وضع الطاقة في البلاد على خلفية نقص الغاز الناتج عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:47+0000
2022-09-07T12:52+0000
العالم
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية صورة ملفتة، وصفت من خلالها الوضع الحالي للدول الأوروبية بشكل عام ولبريطانيا بشكل خاص على خلفية أزمة الطاقة التي تعيشها القارة العجوز.وعنونت الصحيفة الصورة بعبارة ملفتة جدا، "حريق على الخطوط الأمامية" لأزمة فواتير الطاقة في بريطانيا"، في تلميح على أزمة قادمة في الأفق.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم الصورة بشكل واسع بسبب تعبيرها عن حقيقة الوضع في الدول الأوروبية التي عملت على وضع الكثير من العقوبات ضد روسيا، لكن نتائج هذه الإجراءات كانت غير متوقعة حيث أتت بنتيجة عكسية، بسحب الخبراء والسياسيين الغربيين أيضا.الوضع المعيشي في بريطانيا تحول من "وضع صعب إلى مستحيل"وجاء في المقال المرفق الذي نشر نهاية الشهر الماضي: "كانت تكلفة المعيشة المتصاعدة مشكلة ملحة بشكل متزايد في المملكة المتحدة. لكن بالنسبة لكثير من الناس، فإن الزيادات الهائلة في فواتير الطاقة على وشك التحول من والوضع الصعب إلى وضع مستحيل".وتابع المقال: "أدى الضغط على إمدادات الغاز الأوروبية إلى حد كبير" نتيجة للحرب في أوكرانيا "إلى تضاعف الأسعار تقريبًا في بريطانيا، مع توقع الأسوأ في العام المقبل. وقد أدى الجمود السياسي الناجم عن التنافس المطول على قيادة حزب المحافظين إلى زيادة الشعور بالإحباط الوطني"، في إشارة إلى الوضع السياسي المتقلب في البلاد.وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت روسيا عن وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد إغلاقه للصيانة يوم الأربعاء الماضي.وقالت شركة "غازبروم" الروسية إنها ستوقف التدفقات مؤقتا لحين معالجة تسرب نفطي في التوربينات، لكن العديد من المحللين أشاروا إلى أن التعليق جاء بعد أن وضع وزراء مالية "مجموعة السبع" اللمسات الأخيرة على اتفاق لمحاولة الحد من أسعار النفط الروسية.ويتوقع العديد من المحللين والاقتصاديين في الوقت الحالي أن يسقط اقتصاد منطقة "اليورو" في حالة ركود خلال الأشهر المقبلة، إذ تقوم الأسر والشركات بتقليص استخدام الطاقة، وقد أثر ذلك بشدة على "اليورو"، الذي انخفض بنسبة 13 في المئة تقريبا من 1.137 دولارا في بداية العام الحالي 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220906/غازبروم-توقع-اتفاقا-مع-سي-إن-بي-سي-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-الروسي-إلى-بكين-بالروبل-واليوان-1067360689.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

صحيفة بريطانية تنشر صورة لوجه خائف من "عيون الغاز".. "حريق على الخطوط الأمامية" للبلاد

12:47 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 07.09.2022)
© AP Photo / Daniel Rolandبوتوجاز
بوتوجاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Daniel Roland
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نشرت صحيفة بريطانية صورة ملفتة على صفحتها الأولى وصفت من خلاله وضع الطاقة في البلاد على خلفية نقص الغاز الناتج عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية صورة ملفتة، وصفت من خلالها الوضع الحالي للدول الأوروبية بشكل عام ولبريطانيا بشكل خاص على خلفية أزمة الطاقة التي تعيشها القارة العجوز.

ويظهر في الصورة "عيون" أو "رؤوس" غاز مشتعلة (القطعة المتواجدة أعلى فرن الغاز) وضعت على خلفية سوداء لتشكل ما يشبه الوجه الحزين أو الخائف، حيث تم وضع رأسي غاز صغيرين في الأعلى على شكل عيون، فيما وضع رأس غاز ملتهب على شكل فم خائف أو حزين في الأسفل، لتشكل في مجموعها ما يشبه الوجه البشري.

وعنونت الصحيفة الصورة بعبارة ملفتة جدا، "حريق على الخطوط الأمامية" لأزمة فواتير الطاقة في بريطانيا"، في تلميح على أزمة قادمة في الأفق.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم الصورة بشكل واسع بسبب تعبيرها عن حقيقة الوضع في الدول الأوروبية التي عملت على وضع الكثير من العقوبات ضد روسيا، لكن نتائج هذه الإجراءات كانت غير متوقعة حيث أتت بنتيجة عكسية، بسحب الخبراء والسياسيين الغربيين أيضا.

الوضع المعيشي في بريطانيا تحول من "وضع صعب إلى مستحيل"

وجاء في المقال المرفق الذي نشر نهاية الشهر الماضي: "كانت تكلفة المعيشة المتصاعدة مشكلة ملحة بشكل متزايد في المملكة المتحدة. لكن بالنسبة لكثير من الناس، فإن الزيادات الهائلة في فواتير الطاقة على وشك التحول من والوضع الصعب إلى وضع مستحيل".
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وتابع المقال: "أدى الضغط على إمدادات الغاز الأوروبية إلى حد كبير" نتيجة للحرب في أوكرانيا "إلى تضاعف الأسعار تقريبًا في بريطانيا، مع توقع الأسوأ في العام المقبل. وقد أدى الجمود السياسي الناجم عن التنافس المطول على قيادة حزب المحافظين إلى زيادة الشعور بالإحباط الوطني"، في إشارة إلى الوضع السياسي المتقلب في البلاد.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت روسيا عن وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد إغلاقه للصيانة يوم الأربعاء الماضي.
وقالت شركة "غازبروم" الروسية إنها ستوقف التدفقات مؤقتا لحين معالجة تسرب نفطي في التوربينات، لكن العديد من المحللين أشاروا إلى أن التعليق جاء بعد أن وضع وزراء مالية "مجموعة السبع" اللمسات الأخيرة على اتفاق لمحاولة الحد من أسعار النفط الروسية.
ويتوقع العديد من المحللين والاقتصاديين في الوقت الحالي أن يسقط اقتصاد منطقة "اليورو" في حالة ركود خلال الأشهر المقبلة، إذ تقوم الأسر والشركات بتقليص استخدام الطاقة، وقد أثر ذلك بشدة على "اليورو"، الذي انخفض بنسبة 13 في المئة تقريبا من 1.137 دولارا في بداية العام الحالي 2022.
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