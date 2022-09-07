https://sputnikarabic.ae/20220907/غانتس-على-السلطة-الفلسطينية-مواجهة-الإرهاب-بالضفة-1067445024.html
غانتس: على السلطة الفلسطينية مواجهة "الإرهاب" بالضفة
غانتس: على السلطة الفلسطينية مواجهة "الإرهاب" بالضفة
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السلطة الفلسطينية بالعمل ضد ما سماه "الإرهاب" وعدم الاكتفاء بالحديث فقط، متوعدا في الوقت ذاته بملاحقة وإيقاف "المسلحين... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:28+0000
2022-09-07T16:28+0000
2022-09-07T16:28+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
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جاء ذلك في ختام تقييم للوضع أجراه غانتس بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء أهارون هاليفا وقادة آخرين بالجيش الإسرائيلي، حول مستجدات الساحة الإيرانية والتطورات في الجبهة الشمالية لإسرائيل وبالأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال غانتس: "نطالب السلطة الفلسطينية ليس فقط التحدث ضد الإرهاب - ولكن العمل ضده".وأضاف: "السلاح في الشوارع (بالضفة الغربية) وغياب الحكم يضر بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية قبل كل شيء".وقال غانتس إنه نقل هذه الرسالة مرة أخرى اليوم للقيادة الفلسطينية في رام الله.وتابع: "في الوقت نفسه، سنواصل تعزيز العناصر المعتدلة في الميدان، ونسمح للغالبية غير المتورطة في الإرهاب بمعيشة جيدة وروتين حياة جيد".كلام غانتس جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقال فيها إن "عجز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية" هو أحد الأسباب وراء تزايد ما سماه "الإرهاب" بالضفة الغربية.وتصاعدت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد ما يقول إنهم مطلوبون متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد جنوده.وأسفرت تلك الحملة عن مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري ما يجعله أكثرب الأعوام دموية منذ 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن اعتقال نحو 1500 فلسطيني، منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" الإسرائيلية بالضفة أواخر مارس/آذار الماضي، وفق تصريحات سابقة لكوخافي.
https://sputnikarabic.ae/20220907/غانتس-لواشنطن-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وحده-من-يقرر-التعليمات-الخاصة-بإطلاق-النار-1067443730.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس
غانتس: على السلطة الفلسطينية مواجهة "الإرهاب" بالضفة
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طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السلطة الفلسطينية بالعمل ضد ما سماه "الإرهاب" وعدم الاكتفاء بالحديث فقط، متوعدا في الوقت ذاته بملاحقة وإيقاف "المسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين" في كل مكان بالضفة الغربية.
جاء ذلك في ختام تقييم للوضع أجراه غانتس بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء أهارون هاليفا وقادة آخرين بالجيش الإسرائيلي، حول مستجدات الساحة الإيرانية والتطورات في الجبهة الشمالية لإسرائيل وبالأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال غانتس: "نطالب السلطة الفلسطينية ليس فقط التحدث ضد الإرهاب - ولكن العمل ضده".
وأضاف: "السلاح في الشوارع (بالضفة الغربية) وغياب الحكم يضر بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية قبل كل شيء".
وقال غانتس
إنه نقل هذه الرسالة مرة أخرى اليوم للقيادة الفلسطينية في رام الله.
وأضاف: "لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في المنطقة. سنلاحقهم ونوقفهم في القرى والمدن والطرق وحيثما كان ذلك ضروريا".
وتابع: "في الوقت نفسه، سنواصل تعزيز العناصر المعتدلة في الميدان، ونسمح للغالبية غير المتورطة في الإرهاب بمعيشة جيدة وروتين حياة جيد".
كلام غانتس جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
أفيف كوخافي، وقال فيها إن "عجز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية" هو أحد الأسباب وراء تزايد ما سماه "الإرهاب" بالضفة الغربية.
وتصاعدت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد ما يقول إنهم مطلوبون متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد جنوده.
وأسفرت تلك الحملة عن مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري ما يجعله أكثرب الأعوام دموية منذ 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن اعتقال نحو 1500 فلسطيني، منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" الإسرائيلية بالضفة أواخر مارس/آذار الماضي، وفق تصريحات سابقة لكوخافي.