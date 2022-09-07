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https://sputnikarabic.ae/20220907/قطر-تعيد-فتح-مطار-قديم-للتخفيف-من-ضغط-الرحلات-قبل-المونديال-1067451840.html
قطر تعيد فتح مطار قديم للتخفيف من ضغط الرحلات قبل المونديال
قطر تعيد فتح مطار قديم للتخفيف من ضغط الرحلات قبل المونديال
تعتزم قطر إعادة فتح مطار الدوحة الدولي المغلق، الأسبوع المقبل للتخفيف من الضغوط على مطارها الرئيسي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، حسبما ذكرت شركات... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T20:09+0000
2022-09-07T20:09+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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فعلى موقعها الإلكتروني، كتبت شركة طيران "الجزيرة" الكويتية أنه "سيتم نقل جميع رحلاتنا المنتظمة إلى الدوحة مؤقتا إلى مطار الدوحة الدولي" بدلا من مطار حمد الرئيسي، بحسب "فرانس برس".وذكرت أن هذا التغيير يأتي "بناء على تعليمات الهيئة القطرية للطيران المدني"، موضحة أنه سيستمر حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول.أما شركة "فلاي دبي" الإماراتية، فيمكن حجز الرحلات نحو مطار حمد الدولي من موقعها حتى يوم 14 سبتمبر/ أيلول، وبعدها ستحط الرحلات في مطار الدوحة الدولي القديم.ومنذ عام 2014، دخل مطار الدوحة الدولي في حالة "شبه تقاعد"، إثر استبداله بمطار حمد الدولي المجاور والذي أصبح محورا مركزيا بالتوازي مع نمو الخطوط الجوية القطرية.وقبل نهائيات كأس العالم الذي يتوقع أن يجذب أكثر من مليون زائر، قالت الناقلة الجوية إن رحلاتها إلى القاهرة سوف تنطلق من مطار الدوحة من أجل المشجعين المصريين المتوجهين لمشاهدة مباراة يوم الجمعة بين نادي الزمالك ونادي الهلال السعودي في إطار بطولة كأس سوبر لوسيل.في غضون ذلك، بدأت شركة طيران "الجزيرة" الكويتية، و"فلاي دبي" الإماراتية، وطيران "السلام" العمانية، وخطوط "بيجاسوس" الجوية التركية، بيع التذاكر إلى مطار الدوحة.وحاليا يستخدم المطار بشكل أساسي لرحلات العائلة المالكة والشخصيات المهمة بجانب قواتها الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-قطر-تسمح-بالمشروبات-الكحولية-في-أماكن-محددة-أثناء-كأس-العالم-1067447613.html
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

قطر تعيد فتح مطار قديم للتخفيف من ضغط الرحلات قبل المونديال

20:09 GMT 07.09.2022
© YouTube.comمطار حمد الدولي
مطار حمد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© YouTube.com
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تعتزم قطر إعادة فتح مطار الدوحة الدولي المغلق، الأسبوع المقبل للتخفيف من الضغوط على مطارها الرئيسي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، حسبما ذكرت شركات طيران.
فعلى موقعها الإلكتروني، كتبت شركة طيران "الجزيرة" الكويتية أنه "سيتم نقل جميع رحلاتنا المنتظمة إلى الدوحة مؤقتا إلى مطار الدوحة الدولي" بدلا من مطار حمد الرئيسي، بحسب "فرانس برس".
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
17:36 GMT
وذكرت أن هذا التغيير يأتي "بناء على تعليمات الهيئة القطرية للطيران المدني"، موضحة أنه سيستمر حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول.
أما شركة "فلاي دبي" الإماراتية، فيمكن حجز الرحلات نحو مطار حمد الدولي من موقعها حتى يوم 14 سبتمبر/ أيلول، وبعدها ستحط الرحلات في مطار الدوحة الدولي القديم.
ومنذ عام 2014، دخل مطار الدوحة الدولي في حالة "شبه تقاعد"، إثر استبداله بمطار حمد الدولي المجاور والذي أصبح محورا مركزيا بالتوازي مع نمو الخطوط الجوية القطرية.
وقبل نهائيات كأس العالم الذي يتوقع أن يجذب أكثر من مليون زائر، قالت الناقلة الجوية إن رحلاتها إلى القاهرة سوف تنطلق من مطار الدوحة من أجل المشجعين المصريين المتوجهين لمشاهدة مباراة يوم الجمعة بين نادي الزمالك ونادي الهلال السعودي في إطار بطولة كأس سوبر لوسيل.
في غضون ذلك، بدأت شركة طيران "الجزيرة" الكويتية، و"فلاي دبي" الإماراتية، وطيران "السلام" العمانية، وخطوط "بيجاسوس" الجوية التركية، بيع التذاكر إلى مطار الدوحة.
وحاليا يستخدم المطار بشكل أساسي لرحلات العائلة المالكة والشخصيات المهمة بجانب قواتها الجوية.
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