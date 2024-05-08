https://sputnikarabic.ae/20240508/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-وأهداف-في-113-منطقة---1088637828.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات تكتيكية روسية ضربت مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T11:07+0000

2024-05-08T11:07+0000

2024-05-08T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة، ورشة لإنتاج الطائرات من دون طيار التابعة للواء الدفاع 101 ومستودعات الذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية من القوات المسلحة لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، تضرر الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" بإطلاق النار على تجمعات من القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 15 من الحرس الوطني، واللواء 35 من مشاة البحرية، واللواء 121 الدفاعي في مناطق مقاطعة رابوتينو وفيربوفوي ومنطقة زابوروجيه وإيفانوفكا وتياجينكا بمنطقة خيرسون. وفقد العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أكاتسيا عيار 152 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري