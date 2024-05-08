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القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240508/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-وأهداف-في-113-منطقة---1088637828.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات تكتيكية روسية ضربت مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T11:07+0000
2024-05-08T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة، ورشة لإنتاج الطائرات من دون طيار التابعة للواء الدفاع 101 ومستودعات الذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية من القوات المسلحة لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، تضرر الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" بإطلاق النار على تجمعات من القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 15 من الحرس الوطني، واللواء 35 من مشاة البحرية، واللواء 121 الدفاعي في مناطق مقاطعة رابوتينو وفيربوفوي ومنطقة زابوروجيه وإيفانوفكا وتياجينكا بمنطقة خيرسون. وفقد العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أكاتسيا عيار 152 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مشاهد-لقيام-أطقم-راجمات-غراد-الروسية-باستهداف-معاقل-ومخابئ-تابعة-لنظام-كييف-فيديو--1088625239.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة

11:07 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 08.05.2024)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات تكتيكية روسية ضربت مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة، ورشة لإنتاج الطائرات من دون طيار التابعة للواء الدفاع 101 ومستودعات الذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية من القوات المسلحة لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، تضرر الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال النهار صاروخ "أتاكمز" العملياتي التكتيكي، مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، بالإضافة إلى 11 مسيرة أوكرانية.

وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" بإطلاق النار على تجمعات من القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 15 من الحرس الوطني، واللواء 35 من مشاة البحرية، واللواء 121 الدفاعي في مناطق مقاطعة رابوتينو وفيربوفوي ومنطقة زابوروجيه وإيفانوفكا وتياجينكا بمنطقة خيرسون.
وفقد العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
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أمس, 19:07 GMT
وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، مواقع أكثر فائدة وصدت هجومين مضادين من قبل اللواء الميكانيكي 72 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 123 في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أكاتسيا عيار 152 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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