https://sputnikarabic.ae/20220908/إعلام-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-للتحالف-الدولي-شمالي-بغداد-1067482053.html
إعلام: سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد
إعلام: سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمنى تأكيده سقوط طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:34+0000
2022-09-08T13:34+0000
2022-09-08T13:34+0000
العراق
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وقال المصدر، لموقع "السومرية نيوز" إن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سقطت ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، اليوم الخميس.وأوضح المصدر الذي لم يسمه الموقع بأن "الطائرة سقطت نتيجة خلل فني".وأكد المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبلهم دون حادث يذكر".
https://sputnikarabic.ae/20220612/لماذا-تخشى-بغداد-من-امتلاك-البيشمركة-للطائرات-المسيرة؟-1063497706.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إعلام: سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد
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أفادت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمنى تأكيده سقوط طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لموقع "السومرية نيوز
" إن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سقطت ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، اليوم الخميس.
وأوضح المصدر الذي لم يسمه الموقع بأن "الطائرة سقطت نتيجة خلل فني".
وأكد المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبلهم دون حادث يذكر".