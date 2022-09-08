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https://sputnikarabic.ae/20220908/إعلام-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-للتحالف-الدولي-شمالي-بغداد-1067482053.html
إعلام: سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد
إعلام: سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمنى تأكيده سقوط طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:34+0000
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وقال المصدر، لموقع "السومرية نيوز" إن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سقطت ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، اليوم الخميس.وأوضح المصدر الذي لم يسمه الموقع بأن "الطائرة سقطت نتيجة خلل فني".وأكد المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبلهم دون حادث يذكر".
https://sputnikarabic.ae/20220612/لماذا-تخشى-بغداد-من-امتلاك-البيشمركة-للطائرات-المسيرة؟-1063497706.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

إعلام: سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي شمالي بغداد

13:34 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARقوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022
قوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أفادت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمنى تأكيده سقوط طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لموقع "السومرية نيوز" إن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سقطت ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، اليوم الخميس.
وأوضح المصدر الذي لم يسمه الموقع بأن "الطائرة سقطت نتيجة خلل فني".
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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12 يونيو, 19:22 GMT
وأكد المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبلهم دون حادث يذكر".
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