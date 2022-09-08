https://sputnikarabic.ae/20220908/إندونيسيا-مستعدة-لتنظيم-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-على-هامش-قمة-مجموعة-العشرين-1067458307.html
إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين
إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين
صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن بلاده مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:08+0000
2022-09-08T07:08+0000
2022-09-08T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال تافاريس لوكالة سبوتنيك: "سيكون رائعًا لقاء بين بوتين وزيلينسكي هناك منصة. إذا استخدموا هذه المنصة، فسيكون ذلك رائعًا وإندونيسيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر".وأضاف تافاريس: "لكن إندونيسيا تدعم محادثات تركيا السابقة. نأمل إذا كانوا يريدون استغلال مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين في بالي لعقد اجتماعهم، فلماذا لا؟ فهذه تعد فرصة عظيمة".وكان السفير الأندونيسي قد أعلن أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.
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روسيا
إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين
07:08 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 07:21 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن بلاده مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر، مؤكدًا على إن هذه فرصة عظيمة للمفاوضات.
وقال تافاريس لوكالة سبوتنيك: "سيكون رائعًا لقاء بين بوتين وزيلينسكي هناك منصة. إذا استخدموا هذه المنصة، فسيكون ذلك رائعًا وإندونيسيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر".
وأضاف تافاريس: "لكن إندونيسيا تدعم محادثات تركيا السابقة. نأمل إذا كانوا يريدون استغلال مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين في بالي لعقد اجتماعهم، فلماذا لا؟ فهذه تعد فرصة عظيمة".
وكان السفير الأندونيسي قد أعلن
أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.