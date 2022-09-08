https://sputnikarabic.ae/20220908/إندونيسيا-مستعدة-لضمان-أمن-الرئيس-الروسي-بوتين-في-قمة-مجموعة-العشرين-1067457736.html

إندونيسيا مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي بوتين في قمة مجموعة العشرين

إندونيسيا مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي بوتين في قمة مجموعة العشرين

أعلن السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T07:03+0000

2022-09-08T07:03+0000

2022-09-08T07:03+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067397710_0:0:3201:1801_1920x0_80_0_0_e22a46d529d9429f3c99eab9ea037710.jpg

قال السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "بصفتنا الدولة التي تستضيف قمة مجموعة العشرين هذا العام، سنوفر بالطبع ضمانات أمنية لجميع المشاركين. وقد استضافت إندونيسيا اجتماعات دولية عدة مرات ومنها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا وغيرها".وتابع قائلا: "بالطبع تضمن إندونيسيا أمن الجميع المشاركين ولا سيما رؤساء الدول الذين يخططون للحضور"، مؤكدا أن قادة مجموعة العشرين لم يرفضوا بعد الحضور إلى قمة بالي.وشدد السفير على أنه من السابق لأوانه توقع نتائج القمة المقبلة قائلا: "لا ينبغي أن يكون وجود بيان معيارا لتقييم نجاح القمة؛ كل هذا يتوقف على ديناميات الاجتماع، فضلا عن القضايا الجيوسياسية وأعتقد أن البيان مهم، ولكن لا يمكن الحكم على بيان ختامي".ويقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا