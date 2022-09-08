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https://sputnikarabic.ae/20220908/إندونيسيا-مستعدة-لضمان-أمن-الرئيس-الروسي-بوتين-في-قمة-مجموعة-العشرين-1067457736.html
إندونيسيا مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي بوتين في قمة مجموعة العشرين
إندونيسيا مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي بوتين في قمة مجموعة العشرين
أعلن السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:03+0000
2022-09-08T07:03+0000
روسيا
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قال السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "بصفتنا الدولة التي تستضيف قمة مجموعة العشرين هذا العام، سنوفر بالطبع ضمانات أمنية لجميع المشاركين. وقد استضافت إندونيسيا اجتماعات دولية عدة مرات ومنها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا وغيرها".وتابع قائلا: "بالطبع تضمن إندونيسيا أمن الجميع المشاركين ولا سيما رؤساء الدول الذين يخططون للحضور"، مؤكدا أن قادة مجموعة العشرين لم يرفضوا بعد الحضور إلى قمة بالي.وشدد السفير على أنه من السابق لأوانه توقع نتائج القمة المقبلة قائلا: "لا ينبغي أن يكون وجود بيان معيارا لتقييم نجاح القمة؛ كل هذا يتوقف على ديناميات الاجتماع، فضلا عن القضايا الجيوسياسية وأعتقد أن البيان مهم، ولكن لا يمكن الحكم على بيان ختامي".ويقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
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إندونيسيا مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي بوتين في قمة مجموعة العشرين

07:03 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلن السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.
قال السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "بصفتنا الدولة التي تستضيف قمة مجموعة العشرين هذا العام، سنوفر بالطبع ضمانات أمنية لجميع المشاركين. وقد استضافت إندونيسيا اجتماعات دولية عدة مرات ومنها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا وغيرها".
وتابع قائلا: "بالطبع تضمن إندونيسيا أمن الجميع المشاركين ولا سيما رؤساء الدول الذين يخططون للحضور"، مؤكدا أن قادة مجموعة العشرين لم يرفضوا بعد الحضور إلى قمة بالي.
وشدد السفير على أنه من السابق لأوانه توقع نتائج القمة المقبلة قائلا: "لا ينبغي أن يكون وجود بيان معيارا لتقييم نجاح القمة؛ كل هذا يتوقف على ديناميات الاجتماع، فضلا عن القضايا الجيوسياسية وأعتقد أن البيان مهم، ولكن لا يمكن الحكم على بيان ختامي".
ويقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
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