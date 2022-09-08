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https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يتوجهان-الى-اسكتلندا-بعد-أنباء-عن-صحة-الملكة-إليزابيث-1067486167.html
الأمير هاري وميغان ماركل يتوجهان الى اسكتلندا بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث
الأمير هاري وميغان ماركل يتوجهان الى اسكتلندا بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث
سافر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، بعد أن أصدر أطباء ‏ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نشرة حول صحتها.‏ 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:03+0000
2022-09-08T15:03+0000
العالم
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
بريطانيا
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وقال المتحدث إن "دوق ودوقة ساسكس سيسافران إلى اسكتلندا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأشارت وكالة الصحافة البريطانية المحلية إن الأمير هاري وميغان مارك، اللذان يقومان حاليا بزيارة قصيرة إلى أوروبا، كان من المقرر أن يحضرا حفل توزيع جوائز في لندن مساء الخميس، لكنهما غيّرا خططهما للسفر لرؤية الملكة.وفي وقت سابق، أفاد قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيت، وأوصوا بأن تكون تحت إشراف طبي.ووصل أبناء الملكة الأربعة، بالإضافة إلى حفيدها الأمير وليام، إلى قلعة بالمورال الاسكتلندية.ملكة بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني على جلوسها على العرش، وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ملكة-بريطانيا-تخضع-للإشراف-الطبي-وسط-مخاوف-على-صحتها-1067478751.html
بريطانيا
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العالم, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, بريطانيا
العالم, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, بريطانيا

الأمير هاري وميغان ماركل يتوجهان الى اسكتلندا بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث

15:03 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Matt Dunhamالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
© AP Photo / Matt Dunham
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سافر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، بعد أن أصدر أطباء ‏ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نشرة حول صحتها.‏
وقال المتحدث إن "دوق ودوقة ساسكس سيسافران إلى اسكتلندا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأشارت وكالة الصحافة البريطانية المحلية إن الأمير هاري وميغان مارك، اللذان يقومان حاليا بزيارة قصيرة إلى أوروبا، كان من المقرر أن يحضرا حفل توزيع جوائز في لندن مساء الخميس، لكنهما غيّرا خططهما للسفر لرؤية الملكة.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها
12:11 GMT
وفي وقت سابق، أفاد قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيت، وأوصوا بأن تكون تحت إشراف طبي.
ووصل أبناء الملكة الأربعة، بالإضافة إلى حفيدها الأمير وليام، إلى قلعة بالمورال الاسكتلندية.
ملكة بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني على جلوسها على العرش، وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.
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