https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يتوجهان-الى-اسكتلندا-بعد-أنباء-عن-صحة-الملكة-إليزابيث-1067486167.html
الأمير هاري وميغان ماركل يتوجهان الى اسكتلندا بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث
الأمير هاري وميغان ماركل يتوجهان الى اسكتلندا بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث
سافر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، بعد أن أصدر أطباء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نشرة حول صحتها. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:03+0000
2022-09-08T15:03+0000
2022-09-08T15:03+0000
العالم
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050062517_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_37b63c5e189dcabe71c7c5a4e7b2a121.jpg
وقال المتحدث إن "دوق ودوقة ساسكس سيسافران إلى اسكتلندا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأشارت وكالة الصحافة البريطانية المحلية إن الأمير هاري وميغان مارك، اللذان يقومان حاليا بزيارة قصيرة إلى أوروبا، كان من المقرر أن يحضرا حفل توزيع جوائز في لندن مساء الخميس، لكنهما غيّرا خططهما للسفر لرؤية الملكة.وفي وقت سابق، أفاد قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيت، وأوصوا بأن تكون تحت إشراف طبي.ووصل أبناء الملكة الأربعة، بالإضافة إلى حفيدها الأمير وليام، إلى قلعة بالمورال الاسكتلندية.ملكة بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني على جلوسها على العرش، وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ملكة-بريطانيا-تخضع-للإشراف-الطبي-وسط-مخاوف-على-صحتها-1067478751.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050062517_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_957200edfa3b20ce183932184a1fb2e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, بريطانيا
العالم, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, بريطانيا
الأمير هاري وميغان ماركل يتوجهان الى اسكتلندا بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث
تابعنا عبر
سافر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، بعد أن أصدر أطباء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نشرة حول صحتها.
وقال المتحدث إن "دوق ودوقة ساسكس سيسافران إلى اسكتلندا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأشارت وكالة الصحافة البريطانية المحلية إن الأمير هاري وميغان مارك، اللذان يقومان حاليا بزيارة قصيرة إلى أوروبا، كان من المقرر أن يحضرا حفل توزيع جوائز في لندن مساء الخميس، لكنهما غيّرا خططهما للسفر لرؤية الملكة.
وفي وقت سابق، أفاد قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيت، وأوصوا بأن تكون تحت إشراف طبي.
ووصل أبناء الملكة الأربعة، بالإضافة إلى حفيدها الأمير وليام، إلى قلعة بالمورال الاسكتلندية.
ملكة بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني على جلوسها على العرش، وقطعت الملكة عطلتها الرسمية
في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.