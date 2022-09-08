عربي
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220908/البيت-الأبيض-لا-نرى-مؤشرات-على-انهيار-اتفاق-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1067489658.html
البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا
البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا ترى أية مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:45+0000
2022-09-08T16:45+0000
العالم
التزام
تصدير
حبوب
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "نعتقد أن هذه الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مهمة... سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء للتأكد من استمرارها.. ولا نرى أي مؤشرات على أنها تنهار الآن".هذا وكشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير الصادرات الروسية لا يتم الالتزام بها.وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-عدم-الالتزام-بالاتفاقات-المتعلقة-بالمنتجات-الروسية-قد-يدفعنا-لعدم-تمديد-صفقة-الحبوب-1067392627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, التزام, تصدير, حبوب, أخبار أوكرانيا
العالم, التزام, تصدير, حبوب, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

16:45 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Илья Наймушин
تابعنا عبرTelegram
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا ترى أية مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "نعتقد أن هذه الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مهمة... سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء للتأكد من استمرارها.. ولا نرى أي مؤشرات على أنها تنهار الآن".
هذا وكشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير الصادرات الروسية لا يتم الالتزام بها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الصفقة سارية لمدة أربعة أشهر وتنتهي في نوفمبر القادم، موضحا أن الجانب الروسي لن يشارك في مفاوضات تمديدها، لكن ذلك مرهون بالوضع والمستجدات الراهنة.

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
موسكو: عدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالمنتجات الروسية قد يدفعنا لعدم تمديد صفقة الحبوب
أمس, 05:35 GMT
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربيمشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو 16:40 GMTПротивотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала