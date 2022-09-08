https://sputnikarabic.ae/20220908/البيت-الأبيض-لا-نرى-مؤشرات-على-انهيار-اتفاق-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1067489658.html

البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا ترى أية مؤشرات على انهيار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T16:45+0000

2022-09-08T16:45+0000

2022-09-08T16:45+0000

العالم

التزام

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واشنطن- سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "نعتقد أن هذه الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مهمة... سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء للتأكد من استمرارها.. ولا نرى أي مؤشرات على أنها تنهار الآن".هذا وكشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير الصادرات الروسية لا يتم الالتزام بها.وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-عدم-الالتزام-بالاتفاقات-المتعلقة-بالمنتجات-الروسية-قد-يدفعنا-لعدم-تمديد-صفقة-الحبوب-1067392627.html

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العالم, التزام, تصدير, حبوب, أخبار أوكرانيا