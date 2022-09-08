https://sputnikarabic.ae/20220908/البيت-الأبيض-لا-يمكن-تأكيد-عقد-اجتماع-بين-بايدن-وشي-خلال-قمة-العشرين-1067496934.html
البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد عقد اجتماع بين بايدن وشي خلال قمة العشرين
البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد عقد اجتماع بين بايدن وشي خلال قمة العشرين
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، إنه ليس لدى البيت الأبيض أي تحديثات بشأن الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T20:27+0000
2022-09-08T20:27+0000
2022-09-08T20:27+0000
الصين
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الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن في وقت سابق من الأسبوع إنه سيرى بالتأكيد شي في قمة مجموعة العشرين إذا حضر الزعيم الصيني الحدث. لكن جان بيير قالت خلال إفادة صحفية: "ليس لدي أي شيء بشأن ذلك. لن أستبق خططنا، ولن أؤكد أي شيء".تحدث بايدن وشي في أواخر يوليو/ تموز قبل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان (الصين)، ما اعتبرته بكين خطوة تشجع الانفصالية داخل الجزيرة.في وقت سابق من أغسطس/ آب، قال منسق شؤون المحيطين الهندي والهادئ الأمريكي، كورت كامبل، إن بايدن وشي ناقشا اجتماعا شخصيا محتملا في نوفمبر، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية fأنه قد يتم عقده في جنوب شرق آسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد عقد اجتماع بين بايدن وشي خلال قمة العشرين
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، إنه ليس لدى البيت الأبيض أي تحديثات بشأن الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.
واشنطن - سبوتنيك
. قال بايدن في وقت سابق من الأسبوع إنه سيرى بالتأكيد شي في قمة مجموعة العشرين إذا حضر الزعيم الصيني الحدث. لكن جان بيير قالت خلال إفادة صحفية: "ليس لدي أي شيء بشأن ذلك. لن أستبق خططنا، ولن أؤكد أي شيء".
تحدث بايدن وشي في أواخر يوليو/ تموز قبل تصاعد التوترات
بين الولايات المتحدة والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان (الصين)، ما اعتبرته بكين خطوة تشجع الانفصالية داخل الجزيرة.
في وقت سابق من أغسطس/ آب، قال منسق شؤون المحيطين الهندي والهادئ الأمريكي، كورت كامبل، إن بايدن وشي ناقشا اجتماعا شخصيا محتملا في نوفمبر، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية fأنه قد يتم عقده في جنوب شرق آسيا.