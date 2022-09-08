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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-الأمريكية-بايدن-يوافق-على-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-675-مليون-دولار-1067464045.html
الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T08:33+0000
2022-09-08T09:06+0000
العالم
جو بايدن
مساعدات
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، اليوم الخميس: "بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار".وأضاف أوستن أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.هذا وأفادت وكالة أنباء بتزويد القوات الأوكرانية بقذائف "إكسكاليبور" الأمريكية.وقالت وكالة بلومبرغ إن البنتاغون سلّم أوكرانيا قذائف المدفعية "إكسكاليبور"، مشيرة إلى أن "إكسكاليبور" قذيفة موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أدرجت قذائف "إكسكاليبور" على قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من دون أن تعلن السلطات الأمريكية عن هذا.جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-قذائف-مدفعية-موجهة-من-نظام-جي-بي-إس-1067463021.html
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العالم, جو بايدن, مساعدات, أخبار أوكرانيا
العالم, جو بايدن, مساعدات, أخبار أوكرانيا

الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار

08:33 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 08.09.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / POOL
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، اليوم الخميس: "بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار".
وأضاف أوستن أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
هذا وأفادت وكالة أنباء بتزويد القوات الأوكرانية بقذائف "إكسكاليبور" الأمريكية.
وقالت وكالة بلومبرغ إن البنتاغون سلّم أوكرانيا قذائف المدفعية "إكسكاليبور"، مشيرة إلى أن "إكسكاليبور" قذيفة موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
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الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا قذائف مدفعية موجهة من نظام "جي بي إس"
08:01 GMT
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أدرجت قذائف "إكسكاليبور" على قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من دون أن تعلن السلطات الأمريكية عن هذا.
جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.
وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.
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