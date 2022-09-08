https://sputnikarabic.ae/20220908/الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-قذائف-مدفعية-موجهة-من-نظام-جي-بي-إس-1067463021.html
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا قذائف مدفعية موجهة من نظام "جي بي إس"
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا قذائف مدفعية موجهة من نظام "جي بي إس"
أفادت وكالة أنباء بتزويد القوات الأوكرانية بقذائف "إكسكاليبور" الأمريكية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T08:01+0000
2022-09-08T08:01+0000
2022-09-08T08:01+0000
رصد عسكري
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وقالت وكالة بلومبرغ إن البنتاغون سلّم أوكرانيا قذائف المدفعية "إكسكاليبور"، مشيرة إلى أن "إكسكاليبور" قذيفة موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أدرجت قذائف "إكسكاليبور" على قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من دون أن تعلن السلطات الأمريكية عن هذا.جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا قذائف مدفعية موجهة من نظام "جي بي إس"
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أفادت وكالة أنباء بتزويد القوات الأوكرانية بقذائف "إكسكاليبور" الأمريكية.
وقالت
وكالة بلومبرغ إن البنتاغون سلّم أوكرانيا قذائف المدفعية "إكسكاليبور"، مشيرة إلى أن "إكسكاليبور" قذيفة موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أدرجت قذائف "إكسكاليبور" على قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من دون أن تعلن السلطات الأمريكية عن هذا.
جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.
وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.