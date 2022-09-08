https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-الروسية-أنقذنا-حياة-صحفي-إيطالي-أصيب-بجروح-بالغة-في-انفجار-لغم-أوكراني-1067481449.html
الدفاع الروسية: أنقذنا حياة صحفي إيطالي أصيب بجروح بالغة في انفجار لغم أوكراني
الدفاع الروسية: أنقذنا حياة صحفي إيطالي أصيب بجروح بالغة في انفجار لغم أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العسكريين الروس أنقذوا حياة الصحفي الإيطالي ماتيا سوربي، الذي أصيب بجروح بالغة، نتيجة انفجار لغم أوكراني، أثناء... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:30+0000
2022-09-08T13:30+0000
2022-09-08T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
انفجار لغم
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه، في 29 أغسطس/آب مع بداية محاولات كييف للهجوم المضاد على محور نيكولاييف - كريفوي روغ، توجه صحفي إيطالي، برفقة شخصين يرتديان الزي العسكري الأوكراني، إلى خط المواجهة.حيث وعد الشخصان بمرافقة الصحفي بسيارة أجرة، إلى خط المواجهة.وكان الغرض من هذا العمل الاستفزازي لقوات الأمن الخاصة الأوكرانية، هو انتظار مقتل الصحفي نتيجة إطلاق النار من مواقع دفاعية روسية، أو تفجير سيارة أجرة بلغم؛ لاتهام روسيا لاحقا بمقتله، ما يحدث صدى واسعا في وسائل الإعلام الغربية.وفي الطريق، انفجرت السيارة، التي كانت تقل الصحفي، بواسطة لغم أوكراني. توفي سائق السيارة على الفور، وأصيب سوربي بجروح خطيرة.وتابعت وزارة الدفاع: "في الوقت الحالي، يتلقى ماتيا سوربي، الذي تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، كونه تلقى إصابات متعددة بالشظايا، الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة".
https://sputnikarabic.ae/20220728/القوات-الأوكرانية-تستخدم-ألغام-ليبستوك-خلال-الهجمات-على-دونيتسك-1065669437.html
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روسيا, انفجار لغم, أخبار أوكرانيا, إيطاليا
روسيا, انفجار لغم, أخبار أوكرانيا, إيطاليا
الدفاع الروسية: أنقذنا حياة صحفي إيطالي أصيب بجروح بالغة في انفجار لغم أوكراني
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العسكريين الروس أنقذوا حياة الصحفي الإيطالي ماتيا سوربي، الذي أصيب بجروح بالغة، نتيجة انفجار لغم أوكراني، أثناء تغطيته الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون، من الجهة التي تسيطر عليها كييف.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه، في 29 أغسطس/آب مع بداية محاولات كييف للهجوم المضاد على محور نيكولاييف - كريفوي روغ، توجه صحفي إيطالي، برفقة شخصين يرتديان الزي العسكري الأوكراني، إلى خط المواجهة.حيث وعد الشخصان بمرافقة الصحفي بسيارة أجرة، إلى خط المواجهة.
وقالت الوزارة: "وفقا للصحفي، فإنه عند اقترابه من منطقة الاشتباك، طلب الشخصان المرافقان، بشكل غير متوقع، إيقاف السيارة، وتركا السيارة، وأشارا لماتيا سوربي إلى اتجاه آخر للحركة؛ وأخفيا حقيقة أن هذا الطريق، الذي أشارا إليه، تم تلغيمه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وكان الغرض من هذا العمل الاستفزازي لقوات الأمن الخاصة الأوكرانية، هو انتظار مقتل الصحفي نتيجة إطلاق النار من مواقع دفاعية روسية، أو تفجير سيارة أجرة بلغم؛ لاتهام روسيا لاحقا بمقتله، ما يحدث صدى واسعا في وسائل الإعلام الغربية.
وفي الطريق، انفجرت السيارة، التي كانت تقل الصحفي، بواسطة لغم أوكراني. توفي سائق السيارة على الفور، وأصيب سوربي بجروح خطيرة.
وبينت وزارة الدفاع، في بيانها، أن العسكريين الروس شاهدوا سيارة مدنية تنفجر بواسطة لغم واتجهوا إليها، رغم النيران الكثيفة من المواقع الأوكرانية، وسحبوا المراسل من السيارة المحترقة؛ ثم قدموا له الإسعافات الأولية، ونقلوه إلى مكان آمن، وأمنوا توصيله بشكل طارئ إلى منشأة طبية.
وتابعت وزارة الدفاع: "في الوقت الحالي، يتلقى ماتيا سوربي، الذي تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، كونه تلقى إصابات متعددة بالشظايا، الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة".