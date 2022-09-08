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https://sputnikarabic.ae/20220908/المتحدث-باسم-قرية-الغجر-في-الجولان-المحتل-يمكن-الدخول-للقرية-والتنزه-فيها-بحرية-1067479280.html
المتحدث باسم قرية الغجر في الجولان المحتل: يمكن الدخول للقرية والتنزه فيها بحرية
المتحدث باسم قرية الغجر في الجولان المحتل: يمكن الدخول للقرية والتنزه فيها بحرية
قال بلال خطيب، المتحدث باسم قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، اليوم الخميس، إنه يمكن للعامة الدخول للقرية والتنزه فيها بحرية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:27+0000
2022-09-08T12:27+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن بلال خطيب، المتحدث باسم مجلس قرية الغجر أن الجيش الإسرائيلي أخبره وغيره من سكان القرية أنها باتت مثل غيرها من القرى أو المستوطنات، ويمكن دخولها بحرية والاستمتاع بمناظرها الطبيعية.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الأربعاء، فتح قرية الغجر أمام مواطنيها بعد اعتبارها على مدى 22 عاما منطقة عسكرية مغلقة.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه اعتبارا من صباح أمس الأربعاء، سُمح بدخول قرية الغجر العَلوية الواقعة على الحدود بين لبنان وإسرائيل دون قيود.تم تعريف القرية المقسمة، التي يقع الجزء الشمالي منها في الأراضي اللبنانية، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 على أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولكن الآن سيكون من الممكن دخول الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من القرية دون قيود "بهدف السماح من بين أمور أخرى، بالحياة الطبيعية للسكان، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تنشيط السياحة"، وفق قناة "كان".في عام 2000، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أعلنت الأمم المتحدة أن الحدود الدولية بين البلدين تمر عبر القرية. جميع سكان القرية يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن نصفهم يعيشون في لبنان ونصفهم في إسرائيل..في أعقاب القرار في عام 2000، تم وضع حاجز على مدخل القرية ولم يُسمح إلا للسكان بالدخول إليها. وقالت القناة إنه الآن بات بإمكان الإسرائيليين زيارة قرية الغجر بالتنسيق المسبق مع الجيش وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع.وأضافت أن قرار قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام بفتح القرية للجميع هو جزء من محاولة لتشجيع السياحة هناك.
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أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار العالم العربي

المتحدث باسم قرية الغجر في الجولان المحتل: يمكن الدخول للقرية والتنزه فيها بحرية

12:27 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Ariel Schalitجنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
جنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال بلال خطيب، المتحدث باسم قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، اليوم الخميس، إنه يمكن للعامة الدخول للقرية والتنزه فيها بحرية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن بلال خطيب، المتحدث باسم مجلس قرية الغجر أن الجيش الإسرائيلي أخبره وغيره من سكان القرية أنها باتت مثل غيرها من القرى أو المستوطنات، ويمكن دخولها بحرية والاستمتاع بمناظرها الطبيعية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الأربعاء، فتح قرية الغجر أمام مواطنيها بعد اعتبارها على مدى 22 عاما منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه اعتبارا من صباح أمس الأربعاء، سُمح بدخول قرية الغجر العَلوية الواقعة على الحدود بين لبنان وإسرائيل دون قيود.
تم تعريف القرية المقسمة، التي يقع الجزء الشمالي منها في الأراضي اللبنانية، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 على أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولكن الآن سيكون من الممكن دخول الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من القرية دون قيود "بهدف السماح من بين أمور أخرى، بالحياة الطبيعية للسكان، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تنشيط السياحة"، وفق قناة "كان".
في عام 2000، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أعلنت الأمم المتحدة أن الحدود الدولية بين البلدين تمر عبر القرية. جميع سكان القرية يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن نصفهم يعيشون في لبنان ونصفهم في إسرائيل..
في أعقاب القرار في عام 2000، تم وضع حاجز على مدخل القرية ولم يُسمح إلا للسكان بالدخول إليها. وقالت القناة إنه الآن بات بإمكان الإسرائيليين زيارة قرية الغجر بالتنسيق المسبق مع الجيش وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع.
وأضافت أن قرار قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام بفتح القرية للجميع هو جزء من محاولة لتشجيع السياحة هناك.
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