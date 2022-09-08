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https://sputnikarabic.ae/20220908/مصدر-معظم-دول-الاتحاد-الأوروبي-لا-تدعم-فكرة-تحديد-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-1067487839.html
مصدر: معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
مصدر: معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة فرض قيود على أسعار الغاز من روسيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:57+0000
2022-09-08T15:57+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
روسيا
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وقال المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هناك آراء مختلفة. لا أعتقد أن هناك أغلبية من الدول الأعضاء ستدعم الآن هذا الخيار".وأضاف أنه "يجب على الجميع فهم نوع التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء".ومن المقرر أن يعقد غدا الجمعة، اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.وأعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، الجمعة الماضي، اتخاذ قرار بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20220902/مدفيديف-حول-فكرة-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-حينها-لن-تحصل-عليه-أوروبا-1067197566.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, روسيا

مصدر: معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

15:57 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة فرض قيود على أسعار الغاز من روسيا.
وقال المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هناك آراء مختلفة. لا أعتقد أن هناك أغلبية من الدول الأعضاء ستدعم الآن هذا الخيار".
وأضاف أنه "يجب على الجميع فهم نوع التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء".
ومن المقرر أن يعقد غدا الجمعة، اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف حول فكرة "سقف لأسعار الغاز الروسي": حينها لن تحصل عليه أوروبا
2 سبتمبر, 14:44 GMT
وأعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، الجمعة الماضي، اتخاذ قرار بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.

وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
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