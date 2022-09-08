https://sputnikarabic.ae/20220908/مصدر-معظم-دول-الاتحاد-الأوروبي-لا-تدعم-فكرة-تحديد-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-1067487839.html
مصدر: معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
مصدر: معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة فرض قيود على أسعار الغاز من روسيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:57+0000
2022-09-08T15:57+0000
2022-09-08T15:57+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
روسيا
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وقال المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هناك آراء مختلفة. لا أعتقد أن هناك أغلبية من الدول الأعضاء ستدعم الآن هذا الخيار".وأضاف أنه "يجب على الجميع فهم نوع التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء".ومن المقرر أن يعقد غدا الجمعة، اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.وأعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، الجمعة الماضي، اتخاذ قرار بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20220902/مدفيديف-حول-فكرة-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-حينها-لن-تحصل-عليه-أوروبا-1067197566.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, روسيا
مصدر: معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي
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قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة فرض قيود على أسعار الغاز من روسيا.
وقال
المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هناك آراء مختلفة. لا أعتقد أن هناك أغلبية من الدول الأعضاء ستدعم الآن هذا الخيار".
وأضاف أنه "يجب على الجميع فهم نوع التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء".
ومن المقرر أن يعقد غدا الجمعة، اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي
، مع صعوبة إيجاد البدائل.
وأعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، الجمعة الماضي، اتخاذ قرار بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.