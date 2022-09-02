https://sputnikarabic.ae/20220902/مدفيديف-حول-فكرة-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-حينها-لن-تحصل-عليه-أوروبا-1067197566.html

ميدفيديف حول فكرة "سقف لأسعار الغاز الروسي": حينها لن تحصل عليه أوروبا

ميدفيديف حول فكرة "سقف لأسعار الغاز الروسي": حينها لن تحصل عليه أوروبا

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي، حينها فقط لن يكون هناك غاز روسي في... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T14:44+0000

2022-09-02T14:44+0000

2022-09-02T14:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وكتب ميدفيديف، في قناته على "تليغرام"، قالت "العمة" فون دير لاين: "حان الوقت لأن يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا على غاز خط الأنابيب من روسيا". سيكون مثل النفط؛ "ببساطة لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها ترى أنه من الممكن في الوقت الحالي فرض حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا .وأمس، أعلنت نائب رئيس مديرية الطاقة في المفوضية الأوروبية ميشثيلد ووردورفر، أن المفوضية الأوروبية تدرس خيارات مختلفة للحد من أسعار الغاز، بما في ذلك فرض مثل هذه القيود على الواردات من روسيا، على البيع بالجملة لهذا الوقود في داخل الاتحاد الأوروبي.وفقا لها، في اجتماع استثنائي من المقرر عقده في 9 سبتمبر/ايلول، سيناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي فرض حدود على أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي.وأعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة، أن وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اتخذوا قرارا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.ووفقا لما نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فقد أشار الوزير إلى أن سبب تحديد الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى "الحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة".من جانبها أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع ستحظر التأمين على السفن وتقديم تمويل لناقلي النفط الروسي بسعر أعلى من السعر المحدد.وجاء في بيان منشور على موقع المالية البريطانية أن وزير المالية نديم زهافي قال في بيان إن دول مجموعة السبع ستحظر "خدمات مثل التأمين على السفن وتوفير التمويل لشركات نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من العتبة المحددة".ودعا وزراء مالية دول "مجموعة السبع"، اليوم الجمعة، الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج من أجل خفض تقلبات الأسواق.وجاء في بيان المجموعة المنشور على موقع المالية الألمانية: "نواصل دعوتنا للدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج من أجل الحد من التقلبات في أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، نرحب بقرار منظمة "أوبك" الأخير بزيادة الإنتاج وسط ظروف العرض المحدود".

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روسيا, اقتصاد