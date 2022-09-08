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https://sputnikarabic.ae/20220908/ميشوستين-يؤكد-على-أهمية-تحقيق-أهداف-التنمية-في-البلاد-عبر-تضافر-مختلف-الجهود-1067466308.html
ميشوستين يؤكد أهمية تحقيق أهداف التنمية في البلاد عبر تضافر مختلف الجهود
ميشوستين يؤكد أهمية تحقيق أهداف التنمية في البلاد عبر تضافر مختلف الجهود
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الآليات التي وضعتها الحكومة الروسية ومصرف روسيا تمنح الثقة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للبلاد. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:20+0000
2022-09-08T09:23+0000
روسيا
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وأشار ميشوستين إلى أن جميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء جعلت من الممكن تسوية الآثار السلبية وتخطيط جميع القرارات اللازمة لدعم الاقتصاد والناس على المدى الطويل، مضيفا أنه بعد العمل خلال جائحة كورونا تم الكشف عن تهديدات موجهة ضد الناس واقتصادات الدول، حيث تعلمت السلطات الكثير من الدروس".وأضاف ميشوستين بالقول: "كما تعلمون الاستجابة لهذه التحديات جاءت من خلال تضافر جهود الجميع بجانب وزارة المالية، التي اتبعت سياسة مسؤولة للغاية ونجحنا عمليًا في تجاوز هذا الوضع على أفضل وجه في عام 2020".وختم ميشوستين بالقول: "الأدوات التي تم وضعها من قبل دولتنا من حكومة ووزارة مالية ومصرف مركزي تحت قيادة الرئيس بوتين، أريد أن أؤكد لكم أنها تمنحنا الثقة بأننا سنتحرك نحو تحقيق أهداف التنمية ".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قد تجاوزت ذروة أصعب وضع في الاقتصاد الروسي، بحسب كل من الحكومة والإدارة الرئاسية.
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ميشوستين يؤكد أهمية تحقيق أهداف التنمية في البلاد عبر تضافر مختلف الجهود

09:20 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 08.09.2022)
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الآليات التي وضعتها الحكومة الروسية ومصرف روسيا تمنح الثقة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للبلاد.
وأشار ميشوستين إلى أن جميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء جعلت من الممكن تسوية الآثار السلبية وتخطيط جميع القرارات اللازمة لدعم الاقتصاد والناس على المدى الطويل، مضيفا أنه بعد العمل خلال جائحة كورونا تم الكشف عن تهديدات موجهة ضد الناس واقتصادات الدول، حيث تعلمت السلطات الكثير من الدروس".
وأضاف ميشوستين بالقول: "كما تعلمون الاستجابة لهذه التحديات جاءت من خلال تضافر جهود الجميع بجانب وزارة المالية، التي اتبعت سياسة مسؤولة للغاية ونجحنا عمليًا في تجاوز هذا الوضع على أفضل وجه في عام 2020".
وختم ميشوستين بالقول: "الأدوات التي تم وضعها من قبل دولتنا من حكومة ووزارة مالية ومصرف مركزي تحت قيادة الرئيس بوتين، أريد أن أؤكد لكم أنها تمنحنا الثقة بأننا سنتحرك نحو تحقيق أهداف التنمية ".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قد تجاوزت ذروة أصعب وضع في الاقتصاد الروسي، بحسب كل من الحكومة والإدارة الرئاسية.
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