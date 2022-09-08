https://sputnikarabic.ae/20220908/نائب-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-تعتزم-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-في-ديسمبر-المقبل--1067486047.html

نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم فرض سقف لسعر النفط الروسي في ديسمبر المقبل

نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم فرض سقف لسعر النفط الروسي في ديسمبر المقبل

أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو أن الولايات المتحدة ستفرض سقفا لسعر النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T15:01+0000

2022-09-08T15:01+0000

2022-09-08T15:01+0000

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وقال أدييمو، في حديث لموقع "ياهو" اليوم الخميس: "الولايات المتحدة ستفرض سقفا لسعر النفط الروسي بحلول 5 ديسمبر، وقد وافقت دول عدة على الانضمام إلى التوافق حول فرض سقف لسعر النفط الروسي".وأوضح أدييمو أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيفرضون سقفا لسعر النفط الروسي أعلى من تكلفة إنتاجه"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل أن تدرس الهند والصين الانضمام إلى التوافق حول فرض سقف لسعر النفط الروسي.وكتب ميدفيديف، في قناته على "تليغرام"، قالت "العمة" فون دير لاين: "حان الوقت لأن يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا على خط أنابيب الغاز من روسيا". سيكون مثل النفط؛ "ببساطة لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها ترى أنه من الممكن في الوقت الحالي فرض حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا .وأمس، أعلنت نائبة رئيس مديرية الطاقة في المفوضية الأوروبية ميشثيلد ووردورفر، أن المفوضية الأوروبية تدرس خيارات مختلفة للحد من أسعار الغاز، بما في ذلك فرض مثل هذه القيود على الواردات من روسيا، على البيع بالجملة لهذا الوقود في داخل الاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20220902/مدفيديف-حول-فكرة-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-حينها-لن-تحصل-عليه-أوروبا-1067197566.html

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية