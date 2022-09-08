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https://sputnikarabic.ae/20220908/نائب-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-تعتزم-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-في-ديسمبر-المقبل--1067486047.html
نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم فرض سقف لسعر النفط الروسي في ديسمبر المقبل
نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم فرض سقف لسعر النفط الروسي في ديسمبر المقبل
أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو أن الولايات المتحدة ستفرض سقفا لسعر النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:01+0000
2022-09-08T15:01+0000
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وقال أدييمو، في حديث لموقع "ياهو" اليوم الخميس: "الولايات المتحدة ستفرض سقفا لسعر النفط الروسي بحلول 5 ديسمبر، وقد وافقت دول عدة على الانضمام إلى التوافق حول فرض سقف لسعر النفط الروسي".وأوضح أدييمو أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيفرضون سقفا لسعر النفط الروسي أعلى من تكلفة إنتاجه"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل أن تدرس الهند والصين الانضمام إلى التوافق حول فرض سقف لسعر النفط الروسي.وكتب ميدفيديف، في قناته على "تليغرام"، قالت "العمة" فون دير لاين: "حان الوقت لأن يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا على خط أنابيب الغاز من روسيا". سيكون مثل النفط؛ "ببساطة لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها ترى أنه من الممكن في الوقت الحالي فرض حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا .وأمس، أعلنت نائبة رئيس مديرية الطاقة في المفوضية الأوروبية ميشثيلد ووردورفر، أن المفوضية الأوروبية تدرس خيارات مختلفة للحد من أسعار الغاز، بما في ذلك فرض مثل هذه القيود على الواردات من روسيا، على البيع بالجملة لهذا الوقود في داخل الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20220902/مدفيديف-حول-فكرة-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-حينها-لن-تحصل-عليه-أوروبا-1067197566.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم فرض سقف لسعر النفط الروسي في ديسمبر المقبل

15:01 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو أن الولايات المتحدة ستفرض سقفا لسعر النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال أدييمو، في حديث لموقع "ياهو" اليوم الخميس: "الولايات المتحدة ستفرض سقفا لسعر النفط الروسي بحلول 5 ديسمبر، وقد وافقت دول عدة على الانضمام إلى التوافق حول فرض سقف لسعر النفط الروسي".

وأوضح أدييمو أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيفرضون سقفا لسعر النفط الروسي أعلى من تكلفة إنتاجه"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل أن تدرس الهند والصين الانضمام إلى التوافق حول فرض سقف لسعر النفط الروسي.
هذا وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم الجمعة، أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي، حينها فقط لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا.
وكتب ميدفيديف، في قناته على "تليغرام"، قالت "العمة" فون دير لاين: "حان الوقت لأن يفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا على خط أنابيب الغاز من روسيا". سيكون مثل النفط؛ "ببساطة لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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ميدفيديف حول فكرة "سقف لأسعار الغاز الروسي": حينها لن تحصل عليه أوروبا
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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها ترى أنه من الممكن في الوقت الحالي فرض حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا .
وأمس، أعلنت نائبة رئيس مديرية الطاقة في المفوضية الأوروبية ميشثيلد ووردورفر، أن المفوضية الأوروبية تدرس خيارات مختلفة للحد من أسعار الغاز، بما في ذلك فرض مثل هذه القيود على الواردات من روسيا، على البيع بالجملة لهذا الوقود في داخل الاتحاد الأوروبي.
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