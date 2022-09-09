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https://sputnikarabic.ae/20220909/إعلام-14-قتيلا-و26-مفقودا-بعد-تحطم-سفينة-على-نهر-الأمازون-في-البرازيل-1067500047.html
إعلام: 14 قتيلا و26 مفقودا بعد تحطم سفينة على نهر الأمازون في البرازيل
إعلام: 14 قتيلا و26 مفقودا بعد تحطم سفينة على نهر الأمازون في البرازيل
ذكرت وسائل إعلام برازيلية، يوم الخميس أن تحطم سفينة على نهر الأمازون في البرازيل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وفقدان 26 شخصا. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T02:56+0000
2022-09-09T02:56+0000
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وبحسب تقرير لصحيفة "فولها دي إس بولو" الإسبانية، تحطمت سفينة الركاب في جزيرة كوتيكوبا بالقرب من مدينة بيليم في ولاية بارا البرازيلية.ووفقا للصحيفة، توفي ما لا يقل عن 14 شخصا، وتم إنقاذ 30 شخصا، وفقد 26 شخصا.وذكرت الصحيفة كان ما يصل إلى 74 شخصا على متن السفينة.
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حكومة إسبانيا
حكومة إسبانيا

إعلام: 14 قتيلا و26 مفقودا بعد تحطم سفينة على نهر الأمازون في البرازيل

02:56 GMT 09.09.2022
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ذكرت وسائل إعلام برازيلية، يوم الخميس أن تحطم سفينة على نهر الأمازون في البرازيل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وفقدان 26 شخصا.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وبحسب تقرير لصحيفة "فولها دي إس بولو" الإسبانية، تحطمت سفينة الركاب في جزيرة كوتيكوبا بالقرب من مدينة بيليم في ولاية بارا البرازيلية.
ووفقا للصحيفة، توفي ما لا يقل عن 14 شخصا، وتم إنقاذ 30 شخصا، وفقد 26 شخصا.
وذكرت الصحيفة كان ما يصل إلى 74 شخصا على متن السفينة.
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