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إيران: غلق كافة المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
إيران: غلق كافة المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:50+0000
2022-09-09T09:04+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".وتابع "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الصدر-يدعو-إلى-منع-فصائل-مسلحة-من-تأمين-أربعينية-الحسين-1067244711.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

إيران: غلق كافة المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر

08:50 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 09.09.2022)
© AFP 2022 / MURAD SEZERمعبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق
معبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / MURAD SEZER
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أعلنت إيران، اليوم الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
الصدر يدعو إلى منع فصائل مسلحة من تأمين أربعينية الحسين
3 سبتمبر, 19:41 GMT

وأضاف "تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار".

وتابع "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".
وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.
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