https://sputnikarabic.ae/20220909/إيران-تعلن-إغلاق-كافة-المعابر-الحدودية-مع-العراق-1067512143.html
إيران: غلق كافة المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
إيران: غلق كافة المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".وتابع "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الصدر-يدعو-إلى-منع-فصائل-مسلحة-من-تأمين-أربعينية-الحسين-1067244711.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران: غلق كافة المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر
08:50 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.
ونقلت
وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".
وأضاف "تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار".
وتابع "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".
وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.