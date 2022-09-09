https://sputnikarabic.ae/20220909/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يلتقي-في-بروكسل-مع-وزير-الخارجية-الأمريكي--1067500586.html

الأمين العام لحلف الناتو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل

الأمين العام لحلف الناتو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل

يجري الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي في مقر الحلف في بروكسل. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T05:26+0000

2022-09-09T05:26+0000

2022-09-09T05:27+0000

أخبار أوكرانيا

الناتو

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بروكسل – سبوتنيك. ومن المتوقع أن يجري ستولتنبرغ وبلينكين في نهاية اللقاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً. وبالرغم عن أن المكتب الصحفي للحلف لم يخبر بجدول أعمال اللقاء، تداولت وسائل الإعلام أن هدف رحلة بلينكن إلى بروكسل قد يكون رغبته بالحصول على الدعم من الحلفاء في حلف الناتو فيما يخص مواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في ظروف اقتراب الشتاء وارتفاع أسعار الطاقة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.ووفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سيعتمد-على-نشر-قواعد-أجنبية-هناك-1067344745.html

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