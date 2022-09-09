https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لأرتال-جرارة-تتجه-نحو-خاركوف-فيديو-1067519001.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لأرتال جرارة تتجه نحو خاركوف... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لأرتال جرارة تتجه نحو خاركوف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لنقل المركبات المدرعة والمدفعية والأفراد باتجاه جبهة خاركوف. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T11:52+0000
2022-09-09T11:52+0000
2022-09-09T12:16+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وظهر في الفيديو شحن أرتال المدرعات على طول الطريق السريع والطريق الترابي، وعلى وجه الخصوص، تُظهر الأعمدة ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي أر82-أيه" مع تصفيح إضافي، وشاحنات عسكرية تسحب مدافع "ميستا-بي" وآليات هندسية ومدرعات أخرى.وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف فيتالي غانشيف، يوم أمس الخميس، إن القوات الأوكرانية حاولت محاصرة بالاكليا، مؤكدا إفشال العملية وأن المدينة تحت سيطرة الجيش الروسي.كما ضربت قوات الفضاء الروسية 5 مستودعات أوكرانية للأسلحة والذخائر، بما في ذلك في منطقة بالاكليا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وقالت سلطات منطقة خاركوف إن الوضع على خط التماس بالقرب منها صعب، لكنه تحت السيطرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لأرتال جرارة تتجه نحو خاركوف... فيديو
11:52 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لنقل المركبات المدرعة والمدفعية والأفراد باتجاه جبهة خاركوف.
وظهر في الفيديو شحن أرتال المدرعات على طول الطريق السريع والطريق الترابي، وعلى وجه الخصوص، تُظهر الأعمدة ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي أر82-أيه" مع تصفيح إضافي، وشاحنات عسكرية تسحب مدافع "ميستا-بي" وآليات هندسية ومدرعات أخرى.
وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف فيتالي غانشيف، يوم أمس الخميس، إن القوات الأوكرانية حاولت محاصرة بالاكليا، مؤكدا إفشال العملية وأن المدينة تحت سيطرة الجيش الروسي.
كما ضربت قوات الفضاء الروسية 5
مستودعات أوكرانية للأسلحة والذخائر، بما في ذلك في منطقة بالاكليا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت سلطات منطقة خاركوف إن الوضع على خط التماس بالقرب منها صعب، لكنه تحت السيطرة.