https://sputnikarabic.ae/20220909/بيسكوف-يجري-التحضير-للمحادثة-بين-بوتين-وأردوغان-حول-صفقة-الغذاء-في-سمرقند-1067514207.html

بيسكوف: يجري التحضير للمحادثة بين بوتين وأردوغان حول "صفقة الغذاء" في سمرقند

بيسكوف: يجري التحضير للمحادثة بين بوتين وأردوغان حول "صفقة الغذاء" في سمرقند

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سمرقند،... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T10:03+0000

2022-09-09T10:03+0000

2022-09-09T10:07+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار تركيا اليوم

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وقال: "إنه أمر ممكن وضروري، ويجري التحضير لمحادثة بين بوتين وأردوغان، والتي، كما نتوقع، ستجري في سمرقند. هذه المحادثة تأتي في وقتها المناسب. ونرى أن اتفاقيات إسطنبول يتم تنفيذها على الحبوب. ونرى أن هذا التطبيق بشكل خاص لا يعود بالنفع على الدول الفقيرة لأن سفينتين فقط تحملان شحنة من المواد الغذائية وصلت إلى هذه الدول الفقيرة".وأشار بيسكوف إلى أن "هذا هو الموضوع الأول الذي يحتاج للمناقشة".وأضاف بيسكوف: "وبالطبع أيضا موضوع دخول الأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية".ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.

https://sputnikarabic.ae/20220907/مصدر-أردوغان-وبوتين-قد-يناقشان-صفقة-الغذاء-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-في-أوزبكستان-1067419143.html

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روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار تركيا اليوم