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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220909/بيسكوف-يجري-التحضير-للمحادثة-بين-بوتين-وأردوغان-حول-صفقة-الغذاء-في-سمرقند-1067514207.html
بيسكوف: يجري التحضير للمحادثة بين بوتين وأردوغان حول "صفقة الغذاء" في سمرقند
بيسكوف: يجري التحضير للمحادثة بين بوتين وأردوغان حول "صفقة الغذاء" في سمرقند
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سمرقند،... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:03+0000
2022-09-09T10:07+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
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وقال: "إنه أمر ممكن وضروري، ويجري التحضير لمحادثة بين بوتين وأردوغان، والتي، كما نتوقع، ستجري في سمرقند. هذه المحادثة تأتي في وقتها المناسب. ونرى أن اتفاقيات إسطنبول يتم تنفيذها على الحبوب. ونرى أن هذا التطبيق بشكل خاص لا يعود بالنفع على الدول الفقيرة لأن سفينتين فقط تحملان شحنة من المواد الغذائية وصلت إلى هذه الدول الفقيرة".وأشار بيسكوف إلى أن "هذا هو الموضوع الأول الذي يحتاج للمناقشة".وأضاف بيسكوف: "وبالطبع أيضا موضوع دخول الأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية".ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20220907/مصدر-أردوغان-وبوتين-قد-يناقشان-صفقة-الغذاء-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-في-أوزبكستان-1067419143.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار تركيا اليوم
روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار تركيا اليوم

بيسكوف: يجري التحضير للمحادثة بين بوتين وأردوغان حول "صفقة الغذاء" في سمرقند

10:03 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 09.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سمرقند، وستتم مناقشة موضوع صفقة الغذاء، بما في ذلك توريد المواد الغذائية الروسية.
وقال: "إنه أمر ممكن وضروري، ويجري التحضير لمحادثة بين بوتين وأردوغان، والتي، كما نتوقع، ستجري في سمرقند. هذه المحادثة تأتي في وقتها المناسب. ونرى أن اتفاقيات إسطنبول يتم تنفيذها على الحبوب. ونرى أن هذا التطبيق بشكل خاص لا يعود بالنفع على الدول الفقيرة لأن سفينتين فقط تحملان شحنة من المواد الغذائية وصلت إلى هذه الدول الفقيرة".
وأشار بيسكوف إلى أن "هذا هو الموضوع الأول الذي يحتاج للمناقشة".
وأضاف بيسكوف: "وبالطبع أيضا موضوع دخول الأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية".
ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
مصدر: بوتين وأردوغان قد يناقشان "صفقة الغذاء" على هامش قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان
7 سبتمبر, 11:01 GMT
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