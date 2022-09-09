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https://sputnikarabic.ae/20220909/حر-شديد-وجفاف-ووفيات-آثار-مدمرة-تهدد-الشرق-الأوسط-بسبب-الاحتباس-الحراري-1067523468.html
حر شديد وجفاف ووفيات... "آثار مدمرة" تهدد الشرق الأوسط بسبب الاحتباس الحراري
حر شديد وجفاف ووفيات... "آثار مدمرة" تهدد الشرق الأوسط بسبب الاحتباس الحراري
يواجه أكثر من 400 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:36+0000
2022-09-09T13:36+0000
مجتمع
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جاء ذلك في دراسة مناخية جديدة، حذرت من أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارا، مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثارا مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.ووفقاً للدراسة، فإن "جميع مجالات الحياة تقريباً" سوف "تتأثر بشدة" بازدياد معدلات الحر والجفاف.ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم "التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً" في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/غوتيريش-التغير-المناخي-يمثل-أزمة-للإنسانية-1066938815.html
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مجتمع
مجتمع

حر شديد وجفاف ووفيات... "آثار مدمرة" تهدد الشرق الأوسط بسبب الاحتباس الحراري

13:36 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinisامرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021.
امرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinis
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يواجه أكثر من 400 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر.
جاء ذلك في دراسة مناخية جديدة، حذرت من أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارا، مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثارا مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.
وتحذر الدراسة من أنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز "العتبات الحرجة للتكيف البشري" في بعض البلدان.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
غوتيريش: التغير المناخي يمثل أزمة للإنسانية
28 أغسطس, 16:02 GMT

وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه.

ووفقاً للدراسة، فإن "جميع مجالات الحياة تقريباً" سوف "تتأثر بشدة" بازدياد معدلات الحر والجفاف.
ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم "التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً" في المنطقة.
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