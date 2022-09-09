https://sputnikarabic.ae/20220909/رئيس-الموساد-إسرائيل-لن-تقف-مكتوفة-الأيدي-بينما-تواصل-إيران-خداع-العالم-1067513927.html
رئيس الموساد: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم
رئيس الموساد: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم
قدم رئيس جهاز الموساد الاستخباراتي الإسرائيلي، مواد استخباراتية حساسة في جولة اجتماعات سياسة أمنية حول البرنامج النووي الإيراني، في الولايات المتحدة. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T09:54+0000
2022-09-09T09:54+0000
2022-09-09T09:54+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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والتقى رئيس الموساد خلال الاجتماعات العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم: رئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين في وزارة الخارجية، حيث سمع من نظرائه أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بأمن دولة إسرائيل.وأكد الأمريكيون خلال الاجتماعات أنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأنهم سيواصلون العمل بشكل كامل، وكذلك التعاون مع إسرائيل أيضًا في القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط المتعلقة بأمنها.
https://sputnikarabic.ae/20220906/إسرائيل-السجن-3-سنوات-لـ-جاسوس-إيران-في-منزل-غانتس-1067357792.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الموساد: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم
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قدم رئيس جهاز الموساد الاستخباراتي الإسرائيلي، مواد استخباراتية حساسة في جولة اجتماعات سياسة أمنية حول البرنامج النووي الإيراني، في الولايات المتحدة.
والتقى رئيس الموساد خلال الاجتماعات العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم: رئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين في وزارة الخارجية، حيث سمع من نظرائه أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بأمن دولة إسرائيل.
وبحسب موقع "I24news" الإسرائيلي، أكد دفيد بارنياع، أن إسرائيل "لن تكون قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي، بينما تواصل إيران خداع العالم"، على حد قوله.
وأكد الأمريكيون خلال الاجتماعات أنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأنهم سيواصلون العمل بشكل كامل، وكذلك التعاون مع إسرائيل أيضًا في القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط المتعلقة بأمنها.