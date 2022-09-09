https://sputnikarabic.ae/20220909/لبنان-هوكشتاين-يلتقي-ميقاتي-في-السراي-الحكومي-1067519635.html
لبنان.. هوكشتاين يلتقي ميقاتي في السراي الحكومي
لبنان.. هوكشتاين يلتقي ميقاتي في السراي الحكومي
قالت تقارير إعلامية إن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:10+0000
2022-09-09T12:10+0000
2022-09-09T12:10+0000
أخبار لبنان
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ونقل موقع النشرة أن هوكشتاين وصل إلى السراي الحكومي اللبناني، لعقد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.ولفت إلى أن اللقاء يحضره كل من "نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير".وكان الوسيط الأمريكي قد قال عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا: "هناك تقدّمًا ملحوظًا في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول إلى اتّفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين".ونقل موقع واللا العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الوسيط الأمريكي يفترض أن ينجز مهمته في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفجر الأوضاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الوسيط-الأمريكي-يصل-إسرائيل-لبحث-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067478106.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
لبنان.. هوكشتاين يلتقي ميقاتي في السراي الحكومي
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قالت تقارير إعلامية إن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
ونقل موقع
النشرة أن هوكشتاين وصل إلى السراي الحكومي اللبناني، لعقد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ولفت إلى أن اللقاء يحضره كل من "نائب رئيس مجلس النّواب
الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير".
وكان الوسيط الأمريكي قد قال عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا: "هناك تقدّمًا ملحوظًا في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول إلى اتّفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين".
يشار إلى أن هوكشتاين زار إسرائيل، أمس الخميس، وعقد محادثات حول تقسيم حقول الغاز بين إسرائيل ولبنان، وضرورة العمل على التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.
ونقل موقع واللا العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الوسيط الأمريكي يفترض أن ينجز مهمته في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفجر الأوضاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.