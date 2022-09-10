https://sputnikarabic.ae/20220910/الأمير-وليام-عن-جدته-الراحلة-إليزابيث-الثانية-سأكرم-ذكراها-بدعم-والدي-الملك-1067559029.html

الأمير وليام عن جدته الراحلة إليزابيث الثانية: سأكرم ذكراها بدعم والدي الملك

الأمير وليام عن جدته الراحلة إليزابيث الثانية: سأكرم ذكراها بدعم والدي الملك

أصدر الأمير البريطاني وليام، اليوم السبت، بيانا رسميا للتعليق على رحيل جدته، الملكة إليزابيث الثانية، ‏التي رحلت يوم الخميس عن عمر ناهز 97 عاما.‏ 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T16:01+0000

2022-09-10T16:01+0000

2022-09-10T16:01+0000

بريطانيا

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وتعهد الأمير وليام في بيانه بتكريم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية، من خلال دعم والده الملك تشارلز الثالث "بكل الطرق" بعد وفاة جدته.وفي أول تعليق له منذ وفاة الملكة، وبصفته أمير ويلز المعين حديثا، قال وليام (40 عاما): "أعلم أن يوم رحيل جدتي سيأتي، لكن سيمر بعض الوقت قبل أن تشعر حقيقة الحياة بغيابها".وتابع متذكرا جدته: "لقد كانت بجانبي في أسعد وأحلك الأوقات بحياتي".وواصل الأمير وليام: "أشكر جدتي بالنيابة عن كل جيلي لأنها أعطت مثالا على الخدمة والكرامة في الحياة العامة، وكان ذلك من جيل مختلف، لكنه ظل ذو صلة بنا جميعا".وتذكر أمير ويلز مقولة شهيرة لجدته الملكة إليزابيث الثانية هي "الحزن هو الثمن الذي ندفعه للحب"، مؤكدا أن "كل الحب الذي سنلمسه خلال الأسابيع المقبلة سيكون انعكاسا لمقدار الحب الذي شعرنا به تجاه ملكتنا الاستثنائية".ويأتي نعي الأمير وليام لجدته الملكة إليزابيث الثانية بعد ساعات من الإعلان عن أن والده تشارلز الثالث أصبح ملكا لبريطانيا.وأعلن قصر باكنغهام، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي، وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).

https://sputnikarabic.ae/20220909/الملك-تشارلز-الثالث-في-أول-خطاب-له-بعد-وفاة-الملكة-إليزابيث-سأسير-على-خطاها-ووليام-أميرا-على-ويلز-1067533824.html

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