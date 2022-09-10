https://sputnikarabic.ae/20220910/الخارجية-الإيرانية-بيان-الترويكا-الأوروبية-غير-بناء-وبعيد-عن-النهج-المثمر-في-المفاوضات-1067565065.html
الخارجية الإيرانية: بيان الترويكا الأوروبية غير بناء وبعيد عن النهج المثمر في المفاوضات
الخارجية الإيرانية: بيان الترويكا الأوروبية غير بناء وبعيد عن النهج المثمر في المفاوضات
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الذي ينتقد موقف إيران في المفاوضات النووية لإحياء... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن "هذا البيان يمثل عملا منحرفا وبعيدا عن النهج المثمر في المفاوضات"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني أن تقدم المفاوضات في مراحل عديدة جاء بفضل حسن النية التي تتمتع بها إيران، وإرادتها الجادة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رفع العقوبات، محذرا من قيام طرف ثالث يعارض عملية التفاوض منذ البداية، بالتأثير على الأطراف الأوروبية لإفشال العملية.وتابع كنعاني بحسب البيان قائلا: "من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة لصالح الكيان الصهيوني لإفشال المفاوضات بهذا البيان غير البناء وغير المدروس، ومن الواضح أنه إذا استمر هذا النهج، فعليها تحمل مسؤولية نتائجه".ونصح كنعاني الدول الأوروبية الثلاث بالعمل على تقديم حلول لإنهاء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق النووي، بدلا من تخريب العملية برمتها.
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية: بيان الترويكا الأوروبية غير بناء وبعيد عن النهج المثمر في المفاوضات
18:27 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الذي ينتقد موقف إيران في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن "هذا البيان يمثل عملا منحرفا وبعيدا عن النهج المثمر في المفاوضات"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن تقدم المفاوضات في مراحل عديدة جاء بفضل حسن النية التي تتمتع بها إيران، وإرادتها الجادة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رفع العقوبات، محذرا من قيام طرف ثالث يعارض عملية التفاوض منذ البداية، بالتأثير على الأطراف الأوروبية لإفشال العملية.
وتابع كنعاني بحسب البيان قائلا: "من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة لصالح الكيان الصهيوني لإفشال المفاوضات بهذا البيان غير البناء وغير المدروس، ومن الواضح أنه إذا استمر هذا النهج، فعليها تحمل مسؤولية نتائجه".
ونصح كنعاني الدول الأوروبية الثلاث بالعمل على تقديم حلول لإنهاء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق النووي، بدلا من تخريب العملية برمتها.